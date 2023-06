Activités gratuites en juin dans la grande région de Québec

La température augmente, et l’offre d’activités artistiques et culturelles aussi. Voici quelques suggestions de sorties gratuites pour garnir votre agenda de juin.

Vive les arts!

Découvrart

Pour une 36e année, la Société des Arts et Culture de Cap-Rouge rassemble une centaine d’artistes en arts visuels et en métiers d’art pour son rendez-vous Découvrart. Des spectacles musicaux extérieurs, notamment de Luce Dufault le samedi soir, s’ajoutent à la programmation pour un événement attrayant pour petits et grands.

Du 2 au 4 juin dans le Vieux Cap-Rouge.

Pèlerin’art

Dès le 14 juin, le public est invité à découvrir les œuvres de Camille Nadeau, de Polymorph et de Louis-David Létourneau-Gagnon dans le cadre de Pèlerin’art. Installées sur le plateau sportif de la ville de Beaupré, ces œuvres font partie de ce parcours artistique régional qui s’étend, année après année, dans l’ensemble des municipalités de la MRC de La Côte-de-Beaupré.

Vivart

Vivart, le rendez-vous artistique de L'Ancienne-Lorette, accueille plus de 25 artistes et artisans sous son chapiteau du 17 au 19 juin prochain. En plus de découvrir des talents locaux, participez à la grande activité de peinture collective, organisée dans le cadre du 350e de la ville.

Vous pourrez repartir avec une section de l'œuvre.

Ça se passe sous le chapiteau, situé dans le stationnement de la bibliothèque Marie-Victorin.

Ouverture de la saison des festivals

Festival international du Domaine Forget

Le 45e Festival international du Domaine Forget de Charlevoix, un rendez-vous pour les amateurs de musique classique, de jazz et de danse, intègre un volet gratuit à sa programmation estivale. Parmi ces activités, il y aura un parcours interactif qui met en relief l’histoire des bâtiments et l’univers des artistes de son magnifique Jardin harmonique de sculptures. La série Domaine sur la route présentera des spectacles intimes de styles variés dans différents lieux de Charlevoix.

Le 45e Festival international du Domaine Forget se déroule du 24 juin au 19 août.

Un corniste au Domaine Forget (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Gabrielle Thibault-Delorme

Folk Expression

Mettant en vedette Paul Piché, Maxime Landry, Annie Blanchard, Millimetrik et plusieurs autres, le Festival Folk Expression occupera l’Agora du port de Québec les 16 et 17 juin prochains.

L’événement incontournable de folk se déroule parallèlement au Parcours des terrasses gourmandes (payant), dans le même secteur.

Québec Jazz en juin

Les amateurs de jazz se donnent rendez-vous sur la rue Maguire pour Québec Jazz en juin. Durant les 11 jours du festival, des spectacles gratuits y seront présentés, sans compter les apparitions surprises d’artistes de jazz dans le Centre-ville.

Québec Jazz en juin aura lieu du 22 juin au 2 juillet.

Programme double dans Saint-Roch

La fin de semaine des 9, 10 et 11 juin, deux événements gratuits se dérouleront en simultané dans le quartier Saint-Roch, en basse-ville de Québec. Aux placettes Notre-Dame-des-Anges et Placette Monseigneur Gauvreau, Roch Solide propose des ateliers de sérigraphie et de graffiti, un bingo épicurien et du karaoké. Juste à côté, sur le Parvis de l’église Saint-Roch, des artistes de musique pop urbaine, dont Fraud Perry, Guessmi et Burning BRASs Band performeront sur le Mixbus dans le cadre de Versicolar.

Un peu d’arts visuels

Passages insolites

Les Passages insolites investiront les secteurs du Vieux-Port, du Petit-Champlain et de la Place Royale dès le 22 juin. Le parcours comptera 18 œuvres d’art public de quelque 40 artistes d’ici et d’ailleurs. Pour son 10e anniversaire, on ajoute des performances et des installations éphémères, un événement d’art mural, des expositions intérieures et d’autres surprises!

Riopelle à Saint-Thuribe

L’église de Saint-Thuribe accueille l’exposition Riopelle à Saint-Thuribe à partir du 24 juin. À visiter gratuitement, cette exposition rassemble des œuvres du célèbre peintre québécois, dans le cadre du 125e anniversaire du village de Saint-Thuribe. Une programmation de concerts, d’ateliers créatifs et d’expériences culinaires complète l’activité.