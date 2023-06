Coupe Memorial : des familles aussi soudées que leurs Remparts

Qu’ils viennent de l’Atlantique, du Nouveau-Brunswick ou du Québec, les parents des joueurs des Remparts s’entendent sur une chose : leurs fistons sont en train de leur faire vivre le trip d’une vie et personne n’allait rater sa conclusion qui s’écrit ces jours-ci en Colombie-Britannique.

C’est une grande fierté d’être ici. On est vraiment contents d'être ici, même privilégiés. Et on est en grande confiance pour le reste du chemin , a affirmé Richard Bolduc, vêtu du chandail numéro 15 de son fils, mardi.

Le père de l'attaquant des Remparts Zachary Bolduc, Richard Bolduc, est qualifié par ses pairs de grand rassembleur des parents de l'équipe. Photo : Radio-Canada

À force de se côtoyer en saison, mais surtout de voyager ensemble aux quatre coins de la LHJMQ pendant les séries éliminatoires – de Charlottetown à Halifax, en passant par Rimouski et Gatineau –, le groupe comptant aujourd’hui une bonne soixantaine de personnes est devenu une véritable famille.

Avant le match contre les Thunderbirds de Seattle lundi, une cinquantaine d’entre eux se sont réunis pour un grand souper festif, à l’initiative de leur capitaine .

C’est un trip incroyable. C’est un trip aussi pour les joueurs avec tous les efforts qu’ils ont faits cette année, mais c’est un trip de parents. En même temps, c’est beau de voir tous les parents qui se rassemblent ensemble, parce que souvent, pendant l’année, ils n’ont pas la chance nécessairement de se regrouper ensemble , a noté le père de l’attaquant Kassim Gaudet, Marc-André, arborant fièrement le chandail numéro 28 de sa progéniture.

Les parents de l'attaquant des Remparts Kassim Gaudet, Marc-André Gaudet et Sonia Leblanc, vivent la frénésie de la Coupe Memorial, à Kamloops, avec les autres parents de l'équipe. Photo : Radio-Canada

Depuis leur arrivée à Kamloops, les familles des joueurs n’ont pas manqué les occasions de se retrouver et ce, à partir de très tôt chaque journée.

On s’est trouvé des petites activités. Le jour, on fait un petit peu de magasinage. Le matin, on se retrouve rapidement dans des parcs ou sur la plage, on joue au football et on prend un petit 7up. On fait des choses qui sont le fun à faire quand on est un groupe d’amis. On ne s’ennuie pas! lance Richard Bolduc, avec un rire plein de sous-entendus.

Même les copines des joueurs ont fait le voyage et jouent les touristes entre deux matchs de hockey.

On va à la plage à côté, on essaie de visiter un peu Kamloops. [Lundi], on est allées au resto pour l’avant-match, sinon on est allé magasiner. On essaie de trouver du temps et de passer du temps entre filles. C'est vraiment plaisant , a indiqué la copine du gardien de but William Rousseau, Marybelle Hovington.

Les copines des Remparts William Rousseau (Marybelle Hovington), Pierre-Olivier Roy (Mélodie Jolin), Zachary Bolduc (Amy Roy), Théo Rochette (Alexia Michaud) et Michaël Huchette (Kelly-Ann Doyle), ont fait le voyage jusqu'à Kamloops pour encourager leurs joueurs favoris qui prennent part au tournoi de la Coupe Memorial. Photo : Radio-Canada

Malgré les bons moments partagés, tous se sont d’abord retrouvés à Kamloops pour le hockey. Et jusqu’à présent, leurs favoris ne les ont pas déçus. Après deux victoires décisives en début de tournoi, les Diables rouges ont obtenu leur billet aller simple pour la finale, ce qui promet de faire vivre d’autres grandes émotions à leurs parents.

Juste de venir à la Coupe Memorial, c’est un très très bel accomplissement pour eux, ce qu’ils ont accompli dans les séries éliminatoires. Là, avec leur présence en finale, c’est sûr que c’est la cerise sur le sundae. C’est sûr qu’on souhaite le meilleur pour nos jeunes , a laissé entendre Stéphane Robidas, le père de Justin, entouré de Giovanni Agostino, père de Daniel, et de Roger Malatesta, père de James.

Les pères de trois joueurs des Remparts, Giovanni Agostino (Daniel), Roger Malatesta (James) et Stéphane Robidas (Justin), vivent, à l'instar de leurs fils, des moments exceptionnels au tournoi de la Coupe Memorial à Kamloops. Photo : Radio-Canada

La fin d'une époque

Acquisition récente, Justin Robidas s’est joint en janvier à un noyau de joueurs qui ont littéralement grandi ensemble au sein de l’organisation des Remparts. Pour plusieurs parents, la fin d’une aventure de quatre ou cinq ans avec l’équipe, aussi excitante soit-elle, les rend nostalgiques.

« Pour les parents, il y en a quelques-uns qui vont jouer à 20 ans l’année prochaine, mais pour les autres, ça va être la fin. On est contents, mais on est un peu tristes aussi que cette belle aventure-là se termine, parce que ça fait longtemps qu’on les accompagne, nos boys. Et on sent que ça s’achève, ce beau chemin-là. » — Une citation de Richard Bolduc, père de Zachary

Une victoire en finale de la Coupe Memorial mettrait assurément un baume sur la douleur de la séparation, autant pour les familles que pour les joueurs.

On ne veut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué, mais ce serait la cerise sur le sundae, de gagner le championnat, de gagner la Coupe Memorial. Et c’est ce qu’on espère le plus profondément qu’on peut l’espérer , a conclu le fier paternel.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin