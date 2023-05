Opération séduction à Saint-Joseph-de-Kamouraska

Mélissa Ouellet et David Morin en sont, de nouveaux visages. Le jeune couple est arrivé dans la municipalité de moins de 400 habitants en décembre dernier, en quête de quiétude et de nature. C’est plus familial, tout le monde se connaît, c’est très rassembleur , ajoute la jeune femme.

Leur chien, Maïko, prend un plaisir fou à jouer dehors sur les terres de sa nouvelle demeure. Quelques mois plus tôt, il vivait encore en appartement avec ses propriétaires.

Je suis un gars qui aime les quatre-roues, donc c’était plaisant de s’établir à Saint-Joseph , renchérit David Morin, venu de l’Ontario.

La localité se transforme, petit à petit. L’église de Saint-Joseph-de-Kamouraska devrait accueillir sous peu un centre multifonctionnel, de même qu’un café.

Une salle multifonctionnelle et un café seront bientôt inaugurés dans l'église de Saint-Joseph-de-Kamouraska. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

C’est le comité GRAVIR, né en 2016, qui a piloté le projet de conversion. À part les gens de l’âge d’or qui font des activités périodiques, ici au village, il n’y a plus rien , explique son coordonnateur, Clément Clerc. C’est la réalité de la plupart des petits villages.

Une piste de BMX et un débarcadère à kayak ont aussi été aménagés sur le territoire. Déjà, on rêve à la construction d’une patinoire.

Je dis toujours qu’il manque de service, reconnaît la mairesse Nancy Saint-Pierre, mais on essaie de valoriser avec autre chose. Je n’ai pas de station-service, je n’ai plus de caisse populaire, mais c'est d'aller sur la tranquillité, d’avoir des activités pour les enfants.

La mairesse de Saint-Joseph-de-Kamouraska, Nancy Saint-Pierre Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Les jeunes en bas âge pourront également grandir et apprendre à Saint-Joseph, grâce à l’ouverture récente de son service de garde familial en milieu communautaire.

C’est comme un rêve qui se réalise , sourit l’éducatrice Noémy Côté-Beaulieu. La création du service de garde lui a permis de décrocher son premier emploi dans le milieu.

« Saint-Joseph, c’était une clé pour moi de pouvoir faire ça. » — Une citation de Noémy Côté-Beaulieu, éducatrice

D’ici sept ans, la Municipalité souhaite attirer une trentaine de nouveaux résidents pour atteindre 425 habitants. Elle compte notamment accorder un congé de taxes pour les propriétaires de nouvelles constructions dans le village.

D’après un reportage de Fabienne Tercaefs