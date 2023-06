Selon le député libéral de Windsor-Tecumseh qui s'est entretenu mercredi avec le ministre de l'Industrie François-Philippe Champagne, le gouvernement fédéral reste pleinement engagé dans les pourparlers.

Mercredi, le député fédéral de Windsor-Ouest, Brian Masse, appelle le gouvernement fédéral à traiter les régions de Windsor et de St. Thomas de la même façon concernant les subventions pour la construction d’usines de batteries pour voitures électriques.

Nous continuons à nous battre pour sécuriser l'usine de batteries et les milliers d'emplois pour nos travailleurs et notre communauté. Il est important que tous les partenaires s'efforcent de faire aboutir ce dossier , a souligné Irek Kusmierczyk.

Cette mise à jour intervient après que le Toronto Star eut rapporté qu'une entente de principe avait été conclue entre le constructeur automobile et les gouvernements fédéral et provincial, citant des sources confidentielles. CBC/Radio-Canada n'a pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante.

La prudence reste de mise

Le maire de Windsor a néanmoins qualifié ces informations de prématurées .

Ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas encore d'entente, que les négociations se poursuivent , a -t-il dit, ajoutant qu'il espérait que les choses évoluent dans la bonne direction.

La porte-parole de Stellantis au Canada s'est refusée à tout commentaire.

Vendredi, cela fera trois semaines que Stellantis a interrompu la construction de l'usine de batteries pour véhicules électriques NextStar à Windsor affirmant que le gouvernement canadien n'honorait pas ses engagements dans le projet.

Le projet conjoint de Stellantis et LG Energy Solution, évalué à plus de 5 milliards de dollars, avait été annoncé en grande pompe en 2022. La contribution des gouvernements fédéral et ontarien totalisait 1 milliard de dollars.

L'usine devait entreprendre la production d'ici 2025 et créer 2500 emplois.

Les deux gouvernements se sont renvoyé la balle. Ottawa a demandé au gouvernement ontarien d'augmenter sa contribution financière au projet. Doug Ford a affirmé que c'était au fédéral de conclure une nouvelle entente avec Stellantis.

Le premier ministre de l'Ontario a finalement confirmé que la province était prête à verser plus que les 500 millions de dollars initialement prévus, pour sauver le projet.

En avril, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il versera entre 8 et 13 milliards de dollars à Volkswagen pour une autre usine de batteries, à St. Thomas, en Ontario.