ChatGPT inquiète le milieu académique à Trois-Rivières

La lutte au plagiat s’avère toutefois très énergivore. Une enseignante en littérature a vécu sa période de correction la plus laborieuse en 15 ans de carrière.

Préoccupés, des enseignants ont développé leur propre méthode pour déceler la triche.

Lorsque madame Rompré-Deschênes a un doute sur l'origine d'un texte, elle utilise ChatGPT, mais dans le sens inverse, pour déterminer si le programme est l’auteur d’un texte. Elle n'a qu'à demander au logiciel si ChatGPT est l'auteur d'une phrase ou non.

« Quand on voit notre pile de copies et qu'on voit qu'on passe autant de temps à la corriger qu'à faire des enquêtes, il y a quelque chose de plus possible là-dedans. »