Une nouvelle clinique à Ottawa utilise l’eskétamine pour traiter la dépression

L’eskétamine est un dérivé de la kétamine, un médicament largement utilisé dans le processus d’anesthésie. Pour traiter la dépression, l’eskétamine est administrée sous forme de vaporisateur nasal, et ce, sous supervision médicale.

Le traitement à l’eskétamine fait partie des traitements utilisés à la nouvelle clinique de santé mentale du Royal pour traiter la dépression grave : la Clinique innovante BMO pour la dépression. La clinique, qui a officiellement ouvert ses portes mardi matin, est appuyée par un don historique de 2 millions de dollars de BMO.

L'Institut de recherche en santé mentale du Royal a ouvert une nouvelle clinique le 30 mai pour traiter la dépression grave. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

À la clinique du Royal, le traitement à l’eskétamine est offert dans le cadre d’un plan de traitement complet, où les patients peuvent continuer de prendre leurs antidépresseurs existants ou de suivre une psychothérapie.

Ce qu’il y a d’unique, c’est que [le traitement] cible différentes voies dans le cerveau et qu’il peut réduire très rapidement les symptômes dépressifs ainsi que les pensées suicidaires , affirme la Dre Jennifer Phillips, directrice scientifique par intérim de l’Institut royal de recherche en santé mentale.

Dre Jennifer Phillips, directrice scientifique par intérim de l’Institut royal de recherche en santé mentale Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

La Dre Phillips ajoute que l’eskétamine peut également augmenter la neuroplasticité, c’est-à-dire la capacité du cerveau à promouvoir de nouvelles voies et connexions qui peuvent aider à soutenir le processus de guérison d’une dépression.

Elle ajoute que les antidépresseurs conventionnels fonctionnent habituellement sur moins de patients et que leur taux de réponse est plus faible que celui de l’eskétamine.

L’eskétamine fonctionne vraiment plus rapidement et pour un plus grand nombre de patients atteints de dépression, ce qui nous donne plus d’espoir qu’il pourrait s’agir d’une stratégie pour les personnes qui n’ont pas réagi à d’autres formes de traitement par le passé , poursuit-elle.

Pour une meilleure accessibilité du traitement

L’eskétamine n’est pas actuellement couverte par l’Assurance-santé de l’Ontario et coûte environ 800 $ par traitement, souligne la Dre Phillips.

Approuvée par Santé Canada en 2020 pour le traitement de la dépression grave, l’eskétamine est toutefois couverte par un nombre croissant de compagnies d’assurance privées.

Néanmoins, la clinique espère recueillir des données pour soutenir les efforts visant à promouvoir une couverture plus large du traitement.

Cela offre une forme d’espoir aux gens qui sont malades depuis des années et qui sont maintenant en mesure de jouer un rôle plus actif dans leur traitement.

Ils sont en mesure de se réengager dans leur vie et d’atteindre vraiment le rétablissement qu’ils ne croyaient pas possible , soutient la Dre Phillips, qui insiste sur l’importance d’investir dans des traitements novateurs en santé mentale.

Avec les informations de CBC