Entente de 30 ans entre Hydro-Québec, Innergex et les Mi’gmaq de la Gaspésie

Le projet éolien est d’une puissance de 102 mégawatts (MW) et sera établi dans la MRC Avignon. Il avait été retenu en mars dernier parmi les gagnants des appels d’offres en énergie éolienne et renouvelable lancés en 2021 par Hydro-Québec.

Innergex et la MMBC , qui représente les trois communautés mi’gmaw de la péninsule, soit Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj, détiennent un partenariat à parts égales dans ce projet.

Il s’agit d’un renouvellement de ce partenariat. Le projet MU2 est une extension du parc éolien existant, Mesgi'g Ugju's’n, de 150 MW mis en service en 2016 grâce à la collaboration des mêmes partenaires.

Pour eux, la nouvelle entente signée avec Hydro-Québec assure des revenus pour les trente prochaines années et permet également de soutenir le développement économique des communautés autochtones.

C’est un ajout pour nous surtout sur notre territoire traditionnel de Gespe'gewa'gi parce qu’on ajoute une autre puissance de 102 MW dans notre filiale de l’éolien , explique le président-directeur général de la MMBC , Frédéric Vicaire.

« On sait qu’il va avoir un besoin énergétique dans le futur au Québec et on veut s’établir comme un leader dans ce domaine-là. »