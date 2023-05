Des records de chaleur fracassés au Bas-Saint-Laurent

La vague de chaleur qui s’abat sur le Québec depuis le début de la semaine fait grimper le thermomètre à des niveaux jamais atteints, parfois depuis plus de 80 ans, dans plusieurs localités du Bas-Saint-Laurent. Fracasser des records serait sur le point de devenir récurrent, avertit Environnement Canada.

Mercredi, le mercure atteignait 31 degrés Celsius à Mont-Joli, dépassant ainsi le record journalier de 28,3 degrés établi en 1937. Il faisait 33 degrés dans la vallée de la Matapédia, un sommet pour un 31 mai depuis 1999, alors qu'on mesurait 30,5 degrés.

Des records de chaleur pourraient également être atteints à Rimouski et à Rivière-du-Loup, datant respectivement de 1944 et de 2018. Le mercure y frôlait les 30 degrés Celsius en fin d'après-midi.

Il serait plus simple de parler des endroits où il n’y aura pas de record , résume André Cantin, météorologue pour Environnement Canada.

En cause, la présence d’une masse d’air chaude recouvrant l’ensemble de la province. On a une large crête de haute pression qui est au sud, sur la Nouvelle-Angleterre. On a des vents de sud-sud-ouest qui nous amènent de l’air chaud , précise M. Cantin.

D'autres sommets pourraient encore être fracassés jeudi, alors qu'on annonce encore une journée très chaude pour fin mai.

Malgré l’atteinte de ces pointes de chaleur, celles-ci risquent d'être dépassées plus fréquemment, résultat des changements climatiques. Lorsqu'on parle de records de température, on peut faire un lien avec le réchauffement global , explique le météorologue.

« Lorsqu'on parle de réchauffement global, planétaire, de changements climatiques, c'est sûr qu'au fil que les années vont s'écouler, on doit s'attendre à ce que les températures se réchauffent, à ce qu'on établisse de nouveaux records de façon périodique. » — Une citation de André Cantin, météorologue pour Environnement Canada

M. Cantin souligne que le temps est sec et que les nuits restent fraîches, notamment dans les régions de l’Est-du-Québec, ce qui aide à supporter la chaleur.

La température devrait redescendre plus près des normales saisonnières à partir de vendredi.

Avec les informations de Shanelle Guérin