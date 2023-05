400 étudiants en soins infirmiers en renfort pendant la période estivale

Nathaniël Demers est fébrile. L'étudiant en soins infirmiers va travailler à l'urgence psychiatrique de l'Hôtel-Dieu cet été.

Je suis dans une période de lune de miel, j'ai vraiment hâte d'aller sur le plancher. Ça fait trois ans qu'on est sur les bancs d'école, qu'on apprend, je pense que c'est le temps de mettre tout ça en pratique , soutient-il.

Je pense qu'il y a un peu de naïveté peut-être. On est très optimiste, on a beaucoup d'énergie. On sait c'est quoi qui nous attend, on est prêt pour les défis , ajoute-t-il.

Il fait partie des 400 étudiants qui vont prêter main forte cet été.

« C'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est des gens qui vont venir contribuer directement tout au long de l'été, c'est des heures travaillées qui vont venir aider les équipes. » — Une citation de Yann Belzile, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Le défi sera de garder ces étudiants à l'emploi une fois leur diplôme en poche, d'où l'importance de cette journée d'accueil, où ils ont pu échanger avec leurs pairs et leurs employeurs.

Le recrutement, on est capable vraiment d'intéresser des gens à nous, mais c'est de les retenir à long terme comme tel, parce qu'on sait que les gens qui ont moins de 40 ans, qui sont avec nous depuis moins de 2 ans, ce sont ceux qui sont le plus à risque de partir et de vivre une nouvelle expérience professionnelle , constate le président-directeur général du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, le Dr Stéphane Tremblay.

Les étudiants ont pu rencontrer le président directeur-général du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, le Dr Stéphane Tremblay. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Préparation à l’examen de l’OIIQ

Cet été représente par ailleurs une expérience inestimable pour ceux qui devront passer leur examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) en septembre prochain. Le taux de réussite dépassait à peine le 50 % lors des deux dernières épreuves.

On redoute cette journée-là [de passer le test], mais on va bien se préparer! , s’exclame la candidate à l’exercice de la profession infirmière, Kasandra Savoie.

C’est sûr que c'est stressant avec ce qu'on entend des deux derniers examens, on espère avoir du soutien de notre employeur , renchérit Nathaniël Demers.

Ce soutien est confirmé par la directrice des soins infirmiers du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, Patricia Bourgault.

Lorsqu'elles sont avec nous, elles sont accompagnées. Quand elles arrivent dans un département, il y a une conseillère en soins infirmiers qui s'occupe de la relève et qui s'assure de leur intégration, mais on s'assure aussi de les préparer à l'examen de l'ordre , soutient-elle.

Bientôt, les étudiants quitteront les bancs d'école. Rien de mieux que le terrain pour passer de la théorie à la pratique.

On est prêts à prendre la relève là-bas, puis peut-être amener notre énergie sur les unités. On est prêts à aider! , lance Nathaniël Demers.

Avec les informations de Marion Bérubé