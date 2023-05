La mise en service du tramway au printemps 2029 de nouveau menacée

La décision de la Ville de Québec de déposer plus tard son dossier d'affaires pourrait avoir une réaction en chaîne sur l'échéancier des travaux du tramway.

N'en déplaise au maire Bruno Marchand, le gouvernement du Québec prendra tout le temps nécessaire pour étudier la proposition finale du projet de tramway qui sera déposée par la Ville de Québec dans les prochaines semaines, a appris Radio-Canada.

Selon une source gouvernementale proche du dossier, le Conseil des ministres ne se sent pas lié à l'échéancier proposé par le Bureau de projet du tramway, qui prévoit un feu vert à l'automne, même si cela entraîne de nouveaux délais pour lancer les travaux.

Le dossier d'affaires doit contenir le coût estimé final du projet à la lumière des discussions qui ont cours avec les consortiums dans la course pour réaliser le volet infrastructures du projet.

En mai, la Ville s'est donnée quatre semaines supplémentaires pour présenter le prix le plus juste possible au gouvernement. Tant qu'on aura besoin d'informations supplémentaires, on va demander au gouvernement si ce n'est pas un enjeu qu'on puisse retarder un peu pour lui donner la meilleure information , avait affirmé le maire de Québec lors d’un point de presse.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, en point de presse en marge du conseil municipal. Photo : Radio-Canada

Dans les faits, la Ville n'avait pas à demander l'autorisation. Puisqu'il s'agit de son projet, elle peut le déposer au moment qu'elle juge opportun.

Le maire Marchand avait également ajouté que le report de quelques semaines ne devait pas entraîner de retard pour la suite des choses. Non, on ne pense pas, mais ce sont des discussions qu'on a avec le gouvernement. À son avis, le gouvernement aurait amplement le temps de faire les vérifications nécessaires et dans les temps prévus. Le projet de tramway passerait alors en mode réalisation en novembre.

Or, selon nos informations, la Ville de Québec n'a pas demandé à la CAQ de s'en tenir à l'échéancier original. Elle devra vivre avec les conséquences de ses décisions , nous a-t-on indiqué. La Ville n'aura pas de passe-droit.

Une autre source gouvernementale précise toutefois que cette volonté du gouvernement de bien analyser le dossier d'affaires ne veut pas dire que l'appui au tramway est menacé. Au contraire, on insiste pour rappeler que le projet se fera.

Effet domino

Dans un courriel, le Bureau de projet du tramway répond qu'il a toujours l'intention de déposer le dossier d'affaires au début de l'été, sans donner plus de précisions. Au cabinet de la mairie, on n'exclut pas qu'il puisse être déposé en juillet.

C'est un nouveau délai dans un calendrier déjà serré. Il reste de moins en moins de marge de manœuvre pour éviter des retards supplémentaires. La Ville a déjà repoussé la première pelletée de terre au printemps 2024 pour donner plus de temps aux négociations avec les consortiums du volet infrastructures . Du même coup, elle a reporté la mise en service du tramway au plus tard en août 2029.