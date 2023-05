Faute de soumissions, la réfection du pont de Mont-Brun est reportée à 2024

Le ministère des Transports n’a pas reçu de soumissions à l’issue de son processus d’appel d’offres et doit par conséquent reporter d’un an le début des travaux.

Suite à l’appel d’offres qu’on a lancé plus tôt au courant du printemps, on n’a pas reçu de soumissions et cet appel d'offres là se terminait le 1er mai. Comme on n’a pas reçu de soumission, on doit reporter les travaux d’une année , confirme la conseillère en communications au ministère des Transports, Nicole Gaulin.

Nicole Gaulin est conseillère en communications au ministère des Transports. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Rappelons que pour la durée des travaux, les automobilistes devront emprunter un détour de 30 kilomètres afin de joindre les deux rives de la rivière Kinojévis dans le village.

Questionnée sur les raisons pour lesquelles aucune soumission n’a été reçue par le ministère, Nicole Gaulin a indiqué ne pas être en mesure de s’avancer.

Comme on n’en a pas reçu [de soumissions], ce serait difficile pour moi d’émettre quelque hypothèse que ce soit, je ne suis pas experte dans le domaine des soumissions , dit-elle.

Les usagers de la route devront emprunter un détour de 30 kilomètres pour la durée des travaux. Photo : Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Mme Gaulin n’a pas été en mesure de confirmer si le ministère prévoyait modifier l’appel d’offres afin de le rendre plus attrayant pour d’éventuels soumissionnaires.