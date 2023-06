La crevette de Matane dans l’eau chaude

Le propriétaire de l'usine, Royal Greenland, affirme que la transformation de la crevette n'est plus rentable.

L'usine transforme la crevette depuis plus d'un demi-siècle. Son président, Jean-Pierre Chamberland, affirme que l'entreprise n’est pas nécessairement prête à abandonner complètement ce créneau.

« Il n'y a pas de rentabilité pour la crevette. Pas dans le marché actuel, pas avec le peu de ressources qu'on a. » — Une citation de Jean-Pierre Chamberland, président de l’usine Les Fruits de mer de l’Est du Québec

On ne voit pas d'augmentation des quotas par Pêches et Océans Canada. On ne voit pas la crevette reprendre le dessus. Alors, il va falloir qu'on se questionne beaucoup, qu’on se demande où on s’en va , estime-t-il.

Le président de l'usine matanaise Les Fruits de mer de l’Est du Québec, Jean-Pierre Chamberland Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Pour les responsables de l’usine, l’avenir réside dans la diversification des espèces transformées. Quatre millions de dollars ont été investis pour construire une section consacrée au homard. L’entreprise transforme également du crabe depuis quatre ans.

Celle-ci emploie une centaine de travailleurs étrangers et une soixantaine de Québécois. Elle pensait pouvoir faire grimper ses effectifs jusqu’à 300 personnes cette année. Mais la crevette n'y est pas. On n'a pas assez de volume de crevettes pour engager autant d’employés , se désole M. Chamberland.

Francine Leblanc travaille à l'usine depuis 50 ans. Elle a vécu les nombreux changements qu’il y a eu en peu de temps.

Moi, je travaillais sur la crevette. J’étais manuelle et là, je travaille avec des ordinateurs! Je n’étais pas habituée, je l’ai appris , raconte-t-elle.

La cheffe de la direction, la Danoise Suzanne Arfelt Rajamand, assure que l’usine de Matane a un avenir au sein de Royal Greenland. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Le siège social de l’usine de Matane est au Danemark. Malgré que la transformation de la crevette ne soit plus rentable, la cheffe de la direction danoise, Suzanne Arfelt Rajamand, assure que l’usine de Matane a un avenir au sein de Royal Greenland.

La stratégie de Royal Greenland est de se diversifier avec des crevettes et des fruits de mer , ajoute-t-elle.

D’autres défis se dressent devant l’usine. L’entreprise doit acheter ses homards de grossistes établis dans les provinces atlantiques puisque le MAPAQ lui a refusé le permis pour acheter de grossistes québécois. Les responsables ne baissent pas pour autant les bras. Des représentations sont prévues pour annuler cette décision.

Pour le homard, on est rentable. On le sera encore plus si on peut acheter de nos grossistes québécois , déclare Jean-Pierre Chamberland.

Avec les informations de Jean-François Deschênes