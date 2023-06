Du plastique et des déchets de la pêche jonchent les côtes de la Péninsule acadienne

Dans la Péninsule acadienne, on se rend compte que malgré les efforts des instances gouvernementales et d’organismes locaux, il reste encore beaucoup de travail à faire afin de changer les mœurs et les habitudes en ce qui concerne l'élimination de certaines matières plastiques.

Des jeunes de Caraquet et leur enseignante Lyne LeBouthillier ont participé au ramassage du plastique sur les plages. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Un groupe d’élèves de l’école communautaire primaire Marguerite-Bourgeoys de Caraquet a participé à une activité de nettoyage de la plage municipale.

Tous les déchets qui sont ramassés sont notés, classés et identifiés dans des grilles. Donc, ils réalisent vraiment l’impact que certains déchets peuvent avoir sur l’environnement et le temps aussi que ça prend à se détériorer dans la nature , a expliqué Lyne LeBouthillier, enseignante et responsable de l’initiative Ménage ton rivage.

Une réglementation plus forte demandée

Au Nouveau-Brunswick, le Parti vert demande que le gouvernement en place en fasse davantage et adopte des réglementations plus fortes en matière de consommation de plastique.

Lisa Fauteux est biologiste. Elle s'intéresse à la préservation des côtes dans la Péninsule acadienne Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Selon la biologiste Lisa Fauteux, il y a un manque de leadership au niveau de la province.

« Clairement, la province pourrait en faire plus. » — Une citation de Lisa Fauteaux, biologiste

Chaque municipalité a été laissée à elle-même avant la réglementation du gouvernement fédéral pour interdire certains objets de plastique.

Le règlement du gouvernement du Canada interdisant les plastiques à usage unique est en vigueur depuis décembre.

Cette réglementation proscrit notamment, sous certaines réserves, les pailles et les sacs d’emplettes faits de matière plastique.

Il y a quelques années, la Ville de Shippagan avait considéré adopter un arrêté pour interdire les sacs en plastique. Si elle l’avait faite au moment où elle le pensait, la quantité de sacs qu’on aurait économisée serait faramineuse , estime-t-elle.

Les déchets des engins de pêche

On retrouve aussi beaucoup d’engins de pêche sur les côtes. À la Pointe Wilson, sur l’île Miscou, l'étendue du problème est facilement visible. Des casiers et des bouées jonchent le sable.

Le pêcheur, lorsqu'il veut se débarrasser de ses engins de pêche, où va-t-il? Combien ça lui coûte? Combien il est prêt à faire des efforts pour que ce soit bien fait? Ce sont toutes des choses qui ont été laissées aller et qui pourraient être resserrées assez facilement , croit Lisa Fauteux.

Lewnanny Richardson. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Lewnanny Richardson, directeur du programme Espèces en péril à Nature Nouveau-Brunswick, sonde les plages de la Péninsule acadienne depuis plus de 20 ans.

Il pointe que la désintégration des boues de styromousse en minuscules particules de matière plastique est néfaste tant pour les animaux aquatiques que pour l’être humain.

Si la bouée se désintègre, c’est presque impossible de ramasser toutes les petites particules. Mais si on a une bouée en plastique, c’est beaucoup plus écologique, car si on perd une bouée ou qu’elle est brisée, elle se retrouve sur une plage. De ce point de vue, ce n’est pas vraiment écologique, mais c’est plus facile à récupérer , mentionne-t-il.

Il ajoute que c’est la même chose pour le micro plastique et que les particules minuscules commencent à se retrouver dans la chaîne alimentaire.

D’après un reportage de Mario Mercier