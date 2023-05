Amélioration de la sécurité de la route 132 à Pointe-à-la-Croix

Le ministère des Transports (MTQ) a effectué des travaux mercredi à l’angle de la route 132 et du boulevard Interprovincial à Pointe-à-la-Croix dans le but d’améliorer la sécurité à cette intersection névralgique.

Le MTQ indique que le marquage au sol sera modifié sur les trois approches du carrefour de ces deux routes afin que les voies de circulation et de virage soient mieux définies.

Avant, on avait deux voies où l'on pouvait continuer tout droit, mais la voie [de gauche] était permettait aussi le virage à gauche , explique la porte-parole pour le MTQ , Sophie Gaudreault.

Au terme de cette intervention, une voie de la route 132 en direction ouest sera entièrement réservée au virage à gauche sur le boulevard Interprovincial qui mène au pont J.C. Van Horne et vers le Nouveau-Brunswick.

Ça va éviter, lorsque des gens doivent s’arrêter pour tourner [à gauche], qu’il y ait peut-être un risque de collision par l’arrière , ajoute Mme Gaudreault.

La limite de vitesse à l’intersection passera également de 90 à 70 kilomètres par heure. C’est toujours dans l’objectif d’assurer la sécurité des usagers de la route qui ont à circuler dans ce secteur , rappelle la porte-parole.

L’accès nord à des stationnements environnants, soit d’un commerce et d’une halte routière, par le boulevard Interprovincial sera aussi revu au cours des prochaines semaines, ce qui pourrait causer des entraves à la circulation selon le MTQ .

[Ces entrées] sont très proches de l’intersection du boulevard [Interprovincial] et de la route 132 et, du côté du commerce, l’accès va être complètement fermé et l’accès à la halte routière deviendra uniquement une sortie dans le but de réduire les risques de collision , termine Sophie Gaudreault.

