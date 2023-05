Incendie de forêt à Rivière-Éternité : une trentaine de résidents évacués

Quatre avions-citernes ainsi que des pompiers forestiers combattent actuellement ce brasier, qui a éclaté vers 14 h mercredi après-midi dans ce secteur du Bas-Saguenay.

Les pompiers ont commencé leur intervention vers 14 h 45.

Vers 17 h, la SOPFEU ignorait la superficie et la cause de l'incendie puisque celui-ci est toujours au stade de nouveau foyer d'incendie.

Le feu était difficile d'accès. C'était en flanc de montagne. Ça menaçait probablement certaines infrastructures et la communauté, alors là, la SOPFEU est arrivée en renfort avec quatre avions-citernes qui travaillent pour tenter de contenir l'incendie en collaboration avec les services municipaux et nos pompiers forestiers. Des évacuations préventives ont été faites au niveau de la sécurité civile et de la Municipalité de Rivière-Éternité , a indiqué la porte-parole de la SOPFEU , Josée Poitras.

Pratiquement partout au Québec, le danger d'incendie est au niveau extrême. Une interdiction de faire des feux à ciel ouvert est en vigueur.

Activité reportée

Comme l'incendie fait rage à proximité du parc national du Fjord-du-Saguenay, Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean a annulé son activité de lancement de la saison estivale qui devait y avoir lieu jeudi. Elle est reportée au 15 juin, mais le lieu reste à confirmer, selon l'organisation. Plus d'une centaine de personnes devaient y participer.

