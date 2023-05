Autrefois la maison de quatre ours polaires, l’un des espaces publics les plus inusités de Vancouver, une collection de piscines et d'escaliers en béton situé au cœur du parc Stanley, pourrait être transformé en spa de type nordique. Toutefois, plusieurs étapes devront être franchies avant qu'un tel projet ne voie le jour.

Depuis la fermeture du Zoo de Vancouver, dans les années 1990, le site est vacant. Malgré sa position centrale dans le parc et sa proximité avec les stationnements, il est maintenant envahi par des plantes et graffitis de toutes sortes.

Pourtant, l’idée peu conventionnelle d’une firme locale d’architecture de transformer le site en spa de style nordique reçoit un encouragement de la part de Scott Jensen, président du conseil d’administration du parc Stanley.

J'aimerais voir cette idée présentée comme une proposition sérieuse au conseil d'administration.

Une photo de 1963 de l'enclos des ours polaires au Zoo de Vancouver dans le parc Stanley. Il a été fermé en 1996. Photo : Ville de Vancouver

À quoi cela ressemblerait-il?

La proposition inclut des piscines froides et chaudes, un bain de vapeur et des zones souterraines qui deviendraient un lieu public où les gens pourraient se rassembler, socialiser et se reposer, en particulier pendant les mois humides de l’hiver lorsque l'interaction sociale est rare .

Le tout vient avec un site web tape à l'œil et des croquis détaillés de la firme Tony Osborn Architecture and Design (TOAD). C'est comme une sorte de zone morte coincée dans l'histoire. Je suis vraiment surpris qu'il soit impossible de venir au parc Stanley et de l'habiter , dit Tony Osborn, dont l’entreprise pense à cette idée depuis 2017.

Tony Osborn a cependant rappelé que c’était un concept non sollicité de design sans plan d’affaires ni de budget et que cela avait pour but d’entamer une conversation sur le sujet. Ce sont d'excellentes opportunités pour aborder architecturalement la manière dont nous pourrions réintégrer la vie urbaine dans ces espaces sans en effacer complètement l’histoire.

Les enclos pour ours polaires du parc Stanley sont aujourd'hui abandonnés. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Poirier

Pas demain la veille

Plusieurs étapes devront toutefois être traversées avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec l’enclos des ours polaires.

L’une serait d’établir un plan d’affaires qui détaillerait le coût total des rénovations, en plus du prix potentiel d’un billet d’admission pour cette attraction.

Quand je regarde ça, ça a l'air génial, mais je sais que le refrain commun de ceux qui s'y opposent serait la crainte de transformer le parc Stanley en terrain de jeu pour les riches, et ce n'est pas quelque chose que beaucoup de gens souhaitent avoir , selon Scott Jensen.

Un autre enjeu est qu’il y existe maintenant un comité intergouvernemental du parc Stanley, au sein duquel des membres des Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh travaillent avec le conseil d’administration du parc pour développer un plan global pour le territoire.

Pour le moment, Tony Osborn est heureux d'entamer une conversation, même si le tout ne se termine pas nécessairement avec l’approbation du conseil d'administration du parc.

Avec les informations de Justin McElroy