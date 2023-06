Le Toronto Jewish Film Festival est de retour en personne et en ligne dans la Ville Reine. De l'Alliance française au Cinéma Hot Docs, plus d'une trentaine de films sont à l'affiche de ce 31e festival.

Plusieurs productions francophones sont au programme : Les Choses humaines d'Yvan Attal, La Traversée de Florence Miailhe ou encore Les Enfants des autres de Rebecca Zlotowski.

L'ouverture du festival se fera jeudi soir avec L'Homme de la cave de Philippe Le Guay. Le réalisateur s'est dit honoré de voir son film à cette place, car il est conscient de l'importance du message qu'il transmet .

Le rôle principal est joué par François Cluzet et il est inspiré d'une figure négationniste.

Il n'y a jamais eu de tel personnage dans un film de fiction et à travers lui c'est le phénomène que j'ai pu interroger , raconte Philippe Le Guay. Par ce travail, ce sont tous les mouvements complotistes sur lesquels le réalisateur s'interroge.

L'acteur français a justement accepté ce rôle car, selon Philippe Le Guay, celui-ci a voulu incarner un sale type, un monstre, mais si nous les acteurs nous n'essayons pas de donner un visage aux salauds et aux monstres, qui va le faire à notre place?

Des projections en extérieur

L'actualité tient une place importante dans la programmation du festival. Son directeur Jérémie Abessira souligne que bien qu'il s'agisse d'un événement à contenu juif , les films qu'il accueille n'en sont pas moins divers.

Cette année, les festivaliers pourront découvrir un film autour de #MeToo avec My Name is Andrea de Pratibha Parmar ou sur la réalité de la guerre en Ukraine et des réfugiés comme Hope Without Boundaries d'Itay Vered.

Certaines projections gratuites seront offertes en extérieur. Les équipes sont particulièrement enthousiastes à l'idée d'accueillir Karaoke de Moshe Rosenthal avec Lior Ashkenazi et Sasson Gabai au parc Earl Bales, près de Bathurst et Sheppard Ouest, qui sera précédé d'un vrai karaoké ouvert à tous.

Des concerts auront également lieu après certaines séances.

Jérémie Abessira est enthousiaste à l'idée de ce 31e festival : on essaye de redynamiser l'espace public!