Ordre d’évacuation pour Sambaa K’e, aux Territoires du Nord-Ouest

Le ministère des Affaires municipales et communautaires a donné l’ordre d'évacuation mercredi pour la communauté du Dehcho, située dans le sud des T.N.-O.

Par courriel, le porte-parole du ministère, Jay Boast, a confirmé l'information et indiqué qu’un centre pour accueillir les personnes évacuées est en cours d’installation à Fort Simpson, à 150 kilomètres au nord.

C’est une situation en développement, les détails sont en train de se préciser, mais nous vous tiendrons au courant dès que possible , a indiqué le porte-parole.

L’agente d’information de NWT Fire, Jessica Davey Quantick, indique que ce feu est le plus gros incendie à causer de l’inquiétude en ce moment aux T.N.-O. : Il a été déclenché par la foudre et est situé à environ 30 kilomètres au sud de Sambaa K’e.

Deux équipes de pompiers et deux hélicoptères ont été déployés, en plus d’une personne spécialisée en protection des biens.

L’agence gouvernementale NWT Fire a indiqué dans sa dernière mise à jour mardi soir sur les réseaux sociaux que le feu s’étend des deux côtés de la frontière entre les T.N.-O. et la Colombie-Britannique.

Le feu aurait brûlé 100 000 hectares, dont la moitié du côté du territoire.

Des équipes s’affairent à protéger les infrastructures critiques dans la communauté et dans les environs, toujours selon la mise à jour.

Toutes les infrastructures critiques ont été protégées par des gicleurs , précise Jessica Davey-Quantick. [Les équipes] travaillent sur une zone de protection d’une largeur de 40 mètres et s’affairent à protéger les biens de valeur situés à l'extérieur de la communauté, dans la trajectoire du feu.

Le vent va souffler du sud et du sud-est dans les prochains jours, ce qui va le pousser vers la communauté. On se prépare à ça en ce moment , ajoute-t-elle. L’agente d’information dit que le temps est chaud et sec dans la région, comme ailleurs au territoire.

Jay Boast a mentionné qu’une organisation régionale de gestion des urgences a été créée afin de fournir de l’appui logistique.

Sambaa K’e est une communauté de moins de 100 résidents, accessible par la route seulement en hiver.

