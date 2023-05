Michael Sabia prendra les commandes d’Hydro-Québec le 1er août

L’information selon laquelle M. Sabia était le choix du gouvernement de François Legault pour prendre la tête de la société d’État circulait dans les médias depuis le 23 mai dernier, mais le gouvernement s’était donné un peu de temps pour officialiser sa nomination.

Michael Sabia est sous-ministre des Finances du Canada depuis décembre 2020. Au Québec, il est aussi connu pour son passage à la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), de 2009 à 2020.

« J’entreprends ce mandat avec humilité et détermination en sachant pouvoir compter sur des gens compétents et engagés. » — Une citation de Michael Sabia, nouveau PDG d’Hydro-Québec, par communiqué

M. Sabia pourrait bien avoir été le choix personnel de François Legault : le premier ministre lui avait rendu hommage à son départ de la CDPQ . M. Legault a souligné la nouvelle nomination du gestionnaire sur Twitter.

Sur le même réseau social, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, s'est réjoui de l'annonce. Il faut être agile et innover pour remplir nos objectifs environnementaux et de croissance économique , a ajouté M. Fitzgibbon.

Michael Sabia remplace Sophie Brochu, qui a quitté Hydro-Québec le 11 avril dernier, deux ans avant la fin de son mandat. Mme Brochu avait alors nié que son départ ait pu être causé par des divergences d’opinions avec le ministre Fitzgibbon. Pierre Despars a assuré l’intérim à titre de PDG , jusqu'à l’annonce d’aujourd’hui.

Début mai, le Conseil des ministres avait nommé Manon Brouillette, ex-dirigeante de Vidéotron et de Verizon, au poste de présidente du conseil d’administration d’Hydro-Québec. Un des premiers mandats de Mme Brouillette a été de poursuivre le travail qui a conduit à la nomination de M. Sabia.

Mme Brouillette a salué la nomination de M. Sabia à la tête de la société, en ajoutant que de grands défis et de belles occasions attendent Hydro-Québec au cours des prochaines années .

De la CDPQ aux budgets Freeland

Gestionnaire aguerri, c’est à Michael Sabia que le gouvernement de Jean Charest avait confié les commandes de la CDPQ en 2009, dans la foulée de la grave crise financière mondiale et de la saga du papier commercial adossé à des actifs, qui avait entraîné des pertes colossales de près de 40 milliards de dollars pour la Caisse, l'année précédente.

Ses qualités de stratège lui ont permis de faire fructifier les économies des Québécois. Entre 2009 et 2020, au moment de son départ, l’actif de la Caisse de dépôt est passé de 120 à plus de 320 milliards de dollars.

Originaire de l'Ontario, M. Sabia a su déjouer les critiques des partis d’opposition en recentrant les activités de la Caisse au Québec avec succès.

Le gestionnaire a aussi joué un rôle important dans la privatisation du Canadien National (CN) avant de partir pour aller travailler chez BCE, au moment où cette entreprise de télécommunications vendait des actifs et devait faire des mises à pied.

Depuis décembre 2020, M. Sabia a préparé, avec la ministre Chrystia Freeland, les trois derniers budgets fédéraux marqués par les déficits et une importante hausse des frais de la dette publique.

