Les acteurs de l’innovation des batteries de véhicules électriques de retour à Sudbury

La seconde édition de la conférence VEB en profondeur, qui a lieu au collège Cambrian de Sudbury jusqu’à jeudi, rassemble les compagnies qui tentent d’innover dans le domaine de l'électrification des transports et dans les mines à l'aide de meilleures technologies liées aux batteries de véhicules électriques.

Les acteurs majeurs du domaine minier, du domaine automobile, de l’énergie et de la production de batteries ont convergé vers Sudbury mercredi pour participer à la conférence Véhicules électriques à batterie ( VEB) en profondeur, un événement de réseautage et de transmission de savoir à propos de ce type de véhicule.

Steve Gravel, directeur du Centre for Smart Mining du Collège Cambrian, se réjouit de la progression de l’événement auquel il a participé à l’organisation.

Quand nous organisions l’événement l’an dernier pour la première fois, nous rêvions d’attirer toute la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques à Sudbury , raconte-t-il.

Steve Gravel, directeur du Centre for Smart Mining du Collège Cambrian, se réjouit d'avoir vu l'industrie répondre à l'appel pour la seconde édition de la conférence. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Maintenant, nous avons des dirigeants des mines, des dirigeants des compagnies automobiles et nous avons de grands experts de sujets dont les gens doivent entendre parler , se réjouit-il.

Il croit que le retour de l’événement au collège Cambrian est un bon signe pour leur mission de former la prochaine génération de mineurs du Nord de l’Ontario.

C’est important pour nous d’accueillir un tel événement puisque [l’extraction de minéraux critiques] est une opportunité générationnelle que nous allons tenter de compléter , indique-t-il.

L’innovation technologique à l’avant-plan

Carbonix, une compagnie autochtone de la Première Nation de Fort William près de Thunder Bay, est venue présenter ses opérations.

Selon le PDG de la compagnie, Paul Pede, Carbonix produit du carbone actif utilisé dans le processus de décontamination de l’air, ainsi que des floculateurs utilisés dans la décontamination de polluants dans l’eau.

Ils fabriquent ces produits à l’aide de déchets qui proviennent de résidus miniers et gaziers.

Paul Pede est le PDG de Carbonix, une compagnie qui transforme des résidus d'extraction en produits de décontamination. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

L’autre pan des activités de Carbonix se concentre sur le design de produits comme des blocs de graphite à haute densité, qui sont des composantes pour la fabrication de certains types de batteries.

Selon lui, cette approche favorise la survie de l'entreprise dans le temps.

Il y a une garantie que la chaîne d’approvisionnement durera longtemps pour nous. On ne se soucie pas de sécuriser nos entrants au cours des prochaines années , explique-t-il.

« Nous essayons de créer une approche d’économie circulaire, nous prenons les rebuts d’entreprises pour fabriquer nos produits, puis nous allons chercher la valeur ajoutée de ces rebuts pour ensuite bien souvent les revendre à ces compagnies. » — Une citation de Paul Pede, PDG de Carbonix

C’est un exemple brillant de tirer avantage des nouvelles technologies pour créer de nouveaux produits et de les faire circuler à nouveau dans l’économie , ajoute-t-il.

La première raffinerie de lithium en Ontario à Sudbury?

Graham Goodall, vice-président des opérations pour Frontier Lithium, est arrivé dans le Grand Sudbury avec de bonnes nouvelles pour la région.

L’entreprise a annoncé cette semaine qu’elle avait demandé un permis pour construire des installations dans le secteur de Nairn Centre, dans la périphérie du Grand Sudbury.

Ces usines seraient parmi les premières installations de raffinage de lithium en Ontario,

Graham Goodall, vice-président des opérations pour Frontier Lithium, est venu à Sudbury avec une bonne nouvelle sous forme de la possible construction d'une usine dans la région. Photo : CBC / Aya Dufour

Si la compagnie obtient la permission de construire, la compagnie va y développer des installations de test, avec l’objectif d’élaborer ses procédés pour en venir à une usine complète.

Ces installations vont prendre la forme d’un laboratoire, étant donné la nature chimique du processus de raffinage du Lithium, et serviront aussi à former des travailleurs dans l’espoir de bâtir éventuellement une raffinerie de pleine taille plus tard.

La compagnie a les yeux rivés sur un important gisement de Lithium au nord de Red Lake, mais souhaite construire son système de raffinage plus près de la chaîne d’approvisionnement.

La vente de claims miniers a connu un boom en Nouvelle-Écosse en 2022. Photo : Radio-Canada / David Richard

Raffiner ce métal près du site d’extraction pourrait sembler être une bonne idée en raison des coûts de transport, mais il faut rappeler que si on économise de l’argent à raffiner à proximité, ça coûte beaucoup plus cher amener d’autres ingrédients pour raffiner sur place , explique M. Goodall.

Il explique que le raffinement du lithium sert à transformer ce métal très réactif sous sa forme pure en un sel, qui a des propriétés réactives qui sont recherchées dans la fabrication de batteries.

Nous espérons pouvoir nous placer au début de la vague des besoins de lithium pour les batteries de véhicules électriques, avec les besoins d’usines comme celles de Stellantis , ajoute-t-il.

Amener le courant vers les mines, un autre enjeu auquel s'attaquer

En plus des conférences, les participants ont eu l’occasion de tester des véhicules électriques et de regarder certains équipements miniers électrifiés qui sont en train d’être commercialisés dans les mines en Ontario.

Un virage électrique qui s’amorce de plus en plus, mais qui devra être soutenu par des mines qui vont devoir avoir accès à de l’électricité.

Jason Niu, gestionnaire des communications de Power On Energy Solutions, un organisme affilié à Ontario Power generation, est quant à lui venu à la conférence pour sensibiliser les minières à l’approvisionnement en électricité dont ont besoin les mines pour passer au tout électrique.

Jason Niu explique que Power On Energy Solutions aide les minières à acheminer du courant sur leurs installations. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Selon lui, pour beaucoup de minières qui sont en activité en ce moment, c’est environ la moitié de l’équipement, surtout les équipements qui sont fixés au sol qui est électrique .

Il dit que les minières commencent à comprendre tous les avantages du virage électrique.

Tout d’abord au niveau santé et sécurité, ce qui devrait être la priorité numéro un, nous savons qu'un système 100 % électrique élimine toutes les particules de diesel, parce que peu importe la ventilation c’est impossible de toutes les retirer , explique-t-il.

En ce qui concerne les calculs des émissions, au moment de vérifier notre empreinte carbone, ce qu’on extrait à l’aide d’équipement électrique a une empreinte carbone durable , ajoute-t-il.

M. Niu indique que PowerOn Energy Solutions est en train d’élaborer des projets pilotes de réacteurs nucléaires de petite taille avec d’autres agences au pays, afin de développer des solutions d’approvisionnement en énergie pour des mines très éloignées.

Avec les informations d'Aya Dufour de CBC.