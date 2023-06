Des jeunes de Sudbury en apprennent sur le changement climatique et plantent des arbres

Environ 160 élèves provenant d'écoles secondaires du Grand Sudbury ont participé à un Sommet des jeunes sur le changement climatique. Organisé par Sudbury Shared Harvest et Science Nord, ce sommet de deux jours vise à ce que les jeunes aient des connaissances sur les changements climatiques et puissent réagir conséquemment.

Dans le cadre de ce sommet, les élèves du secondaire ont planté, le 31 mai, des arbres fruitiers dans un jardin alimentaire, au bord du lac Ramsay près de Science Nord à Sudbury.

Hier, ils ont fait des ateliers pour apprendre. Aujourd'hui, ils font des actions contre le changement climatique. Ici on fait un jardin partagé avec Sudbury Shared Harvest, il vont planter des plantes de toutes sortes, de différents fruits, et des arbustes , explique Grace Schmidt, qui travaille à Science Nord comme scientifique avec les jeunes et divers groupes.

Parmi les arbres fruitiers que les élèves ont plantés, on trouve des fraisiers. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

L'objectif de cette activité, ajoute Mme Schmidt, c’est que la communauté pourra venir [plus tard] chercher des fruits. C'est quelque chose pour partager avec notre communauté. Et ça va nous donner aussi beaucoup de bénéfices au niveau environnemental, puis changer l'écosystème, donner de la biodiversité.

Responsabiliser les jeunes

Grace Schmidt réitère que le Sommet des jeunes sur le climat voudrait inciter les élèves, adultes de demain, à être responsables de leur environnement.

« On veut faire en sorte que les jeunes aient des connaissances à propos du changement climatique et ce qu’il faut en faire. Prendre des actions. » — Une citation de Grace Schmidt, scientifique à Science Nord

Esther Akintobi est l’une des élèves qui a participé à l’activité. Elle étudie en 9ème année à l’École secondaire catholique St. Benedict. Elle a déclaré que le geste qu’ils posent aujourd'hui est une contribution à la planète.

« Je pense que la planète a besoin de nous. On a fait trop de problèmes pour la planète, et c'est juste bon si nous faisons quelque chose de bon pour cette planète. » — Une citation de Esther Akintobi, élève en 9ème année à l’École secondaire catholique St. Benedict.

Esther Akintobi est parmi les jeunes qui ont participé au Sommet des jeunes sur le changement climatique, à Sudbury. Pour elle, il faut sauver la planète que l'homme a endommagée. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Un communiqué de presse publié le 30 mai par Sudbury Shared Harvest informe que le public est aussi invité à participer à la plantation des arbres, le 10 juin.

L'organisme indique qu’il est en voie d’atteindre son objectif d’établir au moins une forêt vivrière dans chacun des quartiers du Grand Sudbury d’ici 2026. Huit forêts du genre ont déjà été aménagées dans la ville.

Avec les informations de Frédéric Projean