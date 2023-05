La FPJQ revendique à nouveau une réforme de la Loi sur l’accès à l’information

"En ce monde, rien n’est certain à part la mort et les impôts", a déjà affirmé Benjamin Franklin. À ces deux constats, devrait-on ajouter la plus-que-nécessaire réforme de la loi sur l’accès à l’information ignorée par tous les gouvernements québécois depuis plusieurs années? ont mitraillé Michaël Nguyen et Éric-Pierre Champagne, président et vice-président de la FPJQ , dans une lettre envoyée au gouvernement mercredi.

La Loi sur l’accès à l’information, adoptée en 1982, permet à tous et à toutes de demander des documents à des organismes publics, comme des correspondances, des contrats ou encore des bilans financiers.

Mais ses dispositions ne cessent de freiner le travail des journalistes, qui reçoivent souvent des documents lourdement caviardés, selon la FPJQ . Elle cite le plus récent rapport de la Commission d’accès à l’information du Québec (CAI, 2016), qui fait état de plusieurs restrictions qui érodent le caractère de la Loi sur l’accès à l’information, et l’éloigne des standards internationaux modernes .

Pas seulement pour les journalistes

Si les demandes d’accès à l’information vont de pair avec la pratique journalistique – elles ont permis la publication de nombreuses enquêtes –, la majorité d’entre elles sont envoyées par le public, par des organismes, et même par des personnes élues, ce qui en fait un rouage essentiel de la démocratie, souligne la FPJQ.

« Nous invitons le public à s’intéresser à cet enjeu qui n’est peut-être pas le plus sexy, mais néanmoins primordial. » — Une citation de La Fédération professionnelle des journalistes du Québec, dans une lettre ouverte