Collision entre un véhicule de police et une berline à Saskatoon

Une collision importante s'est produite vers minuit mercredi à l'intersection de l'avenue Spadina et de la rue Duke à Saskatoon, impliquant un véhicule de police et une berline.

Les forces de l’ordre de la Ville des Ponts n'ont pas encore communiqué les détails de la cause de l'incident ni les informations concernant l'état de santé des personnes impliquées.

D'après le témoignage d’un résident du quartier, James Lockwood, l'accident s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi.

Je me suis dirigé vers le véhicule de police et j'ai essayé d'ouvrir la porte, mais je n'ai pas pu , décrit M. Lockwood. La policière m’a dit qu'elle allait bien, alors je me suis dirigé vers la berline .

James Lockwood déclare qu'un homme abasourdi se trouvait près de la voiture et qu'une autre personne dans la voiture semblait grièvement blessée. « Je me suis dit "Oh mon Dieu" », se rappelle-t-il.

Selon lui, l’homme dans la voiture respirait malgré ses blessures. « Je l'encourageais à respirer », se souvient James Lockwood.