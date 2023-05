La Tulipe devra faire moins de bruit, mais « est là pour rester  »

Les propriétaires de La Tulipe sont aussi condamnés à verser 1500 $ en dommages-intérêts à leur voisin. Pierre-Yves Beaudouin a acquis l’immeuble adjacent à la salle de spectacle sur l’avenue Papineau en 2016. Ce dernier comprend des locaux commerciaux et des locaux résidentiels, dont un appartement occupé par le propriétaire.

Il se plaignait depuis 2017 des bruits provenant des appareils sonores de la salle de spectacle et celui en lien avec les cris, les altercations et toute forme de tapage des clients de La Tulipe , peut-on lire dans la décision.

Il n’y a pas de droits acquis à une nuisance , a affirmé le juge Azimuddin Hussain. Le bruit représente un inconvénient anormal et les défenderesses sont donc responsables.

Des travaux d’insonorisation à venir

La Tulipe n’a toutefois pas perdu sur toute la ligne, puisque Pierre-Yves Beaudoin demandait la cessation pure et simple de tout bruit provenant de la salle de spectacle, en plus d’une somme de 40 000 $ pour les troubles et inconvénients qu’il allègue avoir subis jusqu’à ce jour à cause des bruits.

La salle de spectacle, anciennement propriété de Gilles Latulippe, devra donc ajouter une surépaisseur acoustique au mur mitoyen à l’immeuble de M. Beaudoin, dès que la Ville de Montréal accordera aux propriétaires de La Tulipe le permis requis pour effectuer les travaux.

Elle devra par la suite respecter les limites sonores établies par la firme Vinacoustik inc., qu’elle avait mandatée pour évaluer l’ampleur du bruit entendu par les résidents et résidentes de l’immeuble de M. Beaudouin et faire des recommandations.

Luc Rabouin, maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Photo : Radio-Canada

La Tulipe est là pour rester , affirme le maire du Plateau Mont-Royal

Ni La Tribu, gestionnaire et propriétaire de La Tulipe, ni la Ville de Montréal n’ont répondu aux demandes d'entrevue de Radio-Canada. Toutefois, Luc Rabouin, maire de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal et membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, s’est exprimé sur le sujet par le biais d’une déclaration.

Une chose est certaine, La Tulipe est là pour rester. Nous sommes en lien avec le propriétaire, nous lui avons parlé [mardi matin] et des rencontres sont prévues cette semaine pour déterminer la suite des choses , a-t-il affirmé dans la déclaration envoyée par l’attachée de presse du comité exécutif, Marikym Gaudreault.

On va prendre le temps d’analyser le jugement et on fera le nécessaire pour les accompagner et traiter ce dossier en priorité [...] La vitalité culturelle de la métropole et du Plateau est une richesse qu’on doit préserver.

Avec les informations de Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.