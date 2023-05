Il y a six ans, Marie-Ève Fontaine confie son envie de créer un spectacle sur Gabrielle Roy à Geneviève Pelletier, directrice artistique et générale du Théâtre Cercle Molière. Celle-ci l’encourage et l'artiste se lance dans cette idée, qui prend peu à peu forme.

Marie-Ève Fontaine est alors accueillie pour une résidence d’artiste dans le chalet de Gabrielle Roy à Petite-Rivière-Saint-François, au Québec.

C’est à cet endroit que Gabrielle Roy a entrepris l’écriture du livre qui a donné son nom au spectacle, Cet été qui chantait. À l'époque, la sœur de Gabrielle Roy, Bernadette, lui rend visite à ce chalet.

Bernadette a renoncé à beaucoup de choses pour être religieuse, mais les meilleurs moments de sa vie, c'était quand elle était en vacances sur le bord d'un petit lac à Kenora où les paysages, les oiseaux amène un émerveillement constant pour tout le monde naturel. Cette façon de voir le monde de Bernadette inspire Gabrielle Roy , raconte Marie-Ève Fontaine.

Quand Bernadette part de Petite-Rivière-Saint-François se sachant très malade, Gabrielle Roy lui promet de lui écrire des lettres tous les jours jusqu’à la fin de sa vie. Le livre a été écrit après le décès de la sœur de l'autrice.

C'est ça qui a mené à Cet été qui chantait. C'est comme si Gabrielle Roy a mis les lunettes de Bernadette pour observer la nature qui l’entourait , rapporte la créatrice du spectacle.

Un duo mère et fille

Le spectacle est une reconstitution de ce qu’on a imaginé de ce qui aurait pu conduire à l’écriture de ce livre , précise Marie-Ève Fontaine.

L’histoire se passe dans le chalet de la célèbre autrice et le théâtre d’ombres permet de travailler les images qui apparaissent à sa fenêtre.

C’était donc une évidence pour Marie-Ève Fontaine de travailler avec des marionnettes pour ce spectacle, d’autant plus qu’elle est baignée dans cet univers dès le plus jeune âge.

Bernadette est incarnée par une marionnette bunraku que l'artiste manitobaine manipule sur scène avec sa mère, Natalie Labossière, aussi artiste marionnettiste.

Marie-Ève Fontaine se remémore l’avoir accompagnée dans des ateliers dans des écoles lorsqu’elle était enfant. J’étais un peu comme son assistante , dit-elle en riant.

Les rôles s’inversent aujourd’hui. C’est maintenant la fille qui invite sa mère à venir jouer avec elle dans un spectacle qu’elle a conçu.

« On est là comme mère et fille, et là on se rencontre comme artistes. C’est spécial et très très riche. » — Une citation de Natalie Labossière, marionnettiste interprète

La sœur de Gabrielle Roy est incarnée par une marionnette bunraku qui se manipule à la main. Photo : Jonathan Lorange

« Déchirée » entre deux provinces

L’idée du spectacle est née au Québec, mais est présentée pour la première fois à Winnipeg au Théâtre Cercle Molière.

Ce va-et-vient entre les deux provinces symbolise le mouvement que Gabrielle Roy a connu dans sa vie, selon l'artiste.

Gabrielle a beaucoup été déchirée par ce dilemme-là de quitter le Manitoba ou d’y rester, puis de devoir finalement partir pour développer son art , relate Marie-Ève Fontaine qui se retrouve elle aussi dans ce mouvement en tant qu’artiste franco-manitobaine qui réside dorénavant à Ottawa.

Moi je me vois là-dedans aussi. Être ici au Manitoba est une expérience très riche. Mais pour continuer à se développer comme artiste, à apprendre de nouvelles techniques, il faut partir , confie-t-elle.

L’histoire se passe dans le chalet de Gabrielle Roy à Petite-Rivière-Saint-François. Le théâtre d’ombres permet de travailler les images qui apparaissent à la fenêtre du chalet. Photo : Jonathan Lorange

Cet été qui chantait se présente comme un spectacle universel autant pour les plus âgées que pour les plus jeunes. Au Théâtre Cercle Molière, les représentations auront lieu jusqu'au 3 juin.

Marie-Ève Fontaine réfléchit à une tournée pancanadienne et souhaite aussi offrir ce spectacle dans les petites communautés, notamment dans les foyers pour aînés.

« Parler du cycle de la vie et de la mort, c’est un sujet difficile, mais on en parle avec douceur. » — Une citation de Marie-Ève Fontaine, autrice, directrice artistique, marionnettiste et interprète

Le spectacle sera aussi joué au Québec cet été dans la cabane à sucre au Domaine à Liguori, à Petite-Rivière-Saint-François à côté du chalet de Gabrielle Roy.