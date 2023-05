Le projet de loi pour lutter contre les abus des élus défait à Queen’s Park

Une majorité d’élus provinciaux a voté contre le projet de loi 5, intitulé Loi de 2023 visant à mettre fin au harcèlement et aux abus commis par les dirigeants locaux, mercredi.

Ce texte législatif avait été proposé dans la foulée de plusieurs controverses dont celle concernant l’ancien conseiller municipal d’Ottawa, Rick Chiarelli.

Il prévoyait d’exiger que les codes de déontologie des conseillers municipaux et des membres des conseils locaux comprennent une exigence que ces personnes observent les politiques en matière de violence et de harcèlement au travail.

Il aurait aussi permis aux municipalités et aux conseils locaux d’enjoindre au commissaire à l’intégrité de demander, par voie de requête, à la cour d'expulser l'élu concerné si le commissaire établissait, après enquête, qu'il avait contrevenu au code de déontologie en n’observant pas les politiques en matière de violence ou de harcèlement au travail. Les modifications aux lois qui étaient proposées auraient aussi permis de limiter la possibilité pour la personne reconnue coupable d’être, par la suite, éligible et de nouveau nommée au conseil de la municipalité ou au conseil local.

Blais demande au gouvernement d'agir

Le député libéral Stephen Blais, porte-parole libéral en matière d'affaires municipales et de logement, s’est dit profondément déçu que le gouvernement Ford ait fait volte-face .

Le gouvernement parle de lutter contre le harcèlement et les abus sur le lieu de travail, mais il a voté contre une loi qui renforcerait les protections contre le harcèlement flagrant sur le lieu de travail , a-t-il réagi par voie de communiqué, mercredi.

Plus de 150 municipalités de la province, représentant plus de 60 % de la population de l'Ontario, appuient le projet de loi 5. L'Association des municipalités de l'Ontario (AMO), l'Association des municipalités rurales de l'Ontario (ROMA) et les maires des grandes villes de l'Ontario (OBCM) ont également appuyé les principes inclus dans le projet de loi 5 , a-t-il martelé.

« Le seul segment de l'Ontario qui ne veut pas que ces mesures soient promulguées est celui des auteurs de crimes et du gouvernement Ford. » — Une citation de Stephen Blais, député provincial d’Orléans

Pour l’élu provincial, il s’agissait pourtant d’une question non partisane.