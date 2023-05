Une tournée à vélo pour honorer la mémoire de la cycliste Natasha Fox

Ce rassemblement est prévu à 16 h près du parc The Bowl, sur le campus de l'Université de la Saskatchewan.

Les participants emprunteront la sortie en direction de l’avenue Wiggins vers l’ouest sur de College Drive.

Ils feront le tour de la boucle et remonteront le pont jusqu'à l'avenue Wiggins, selon une publication faite sur une page Facebook créée en hommage à Natasha Fox.

Cette dernière était une athlète accomplie. Elle avait d'ailleurs été nommée Athlète olympique RBC en 2016.

Mère de deux enfants, Natasha Fox travaillait aussi comme enseignante à la Division des écoles catholiques de Saskatoon.

Selon Dan Fuller, un membre de la faculté de l'Université de Saskatchewan qui étudie les blessures des cyclistes, cette tournée devrait aider à souligner la nécessité d'avoir des voies cyclables protégées ainsi que de la signalisation à Saskatoon.

J'espère que cet accident sera le catalyseur du changement. D'après ce que j'ai vu dans d'autres villes du Canada, ce type d'infrastructures peut être mis en place rapidement avec une volonté politique et un soutien suffisant , affirme-t-il.

« Nous savons que des infrastructures cyclables séparées sont la clé pour assurer la sécurité des cyclistes et c'est quelque chose qui doit être développé à Saskatoon. » — Une citation de Dan Fuller, professeur agrégé au département de santé communautaire de l'Université de Saskatchewan

Dan Fuller fait aussi appel à la vigilance et à la réduction de la vitesse dans les rues de Saskatoon.

La vitesse est le principal facteur qui cause des accidents de la route et si on peut réduire la vitesse, on peut rendre la conduite plus sûre , indque-t-il. Ce n’est pas un combat entre les cyclistes et les automobilistes. Si nous mettons en place des voies cyclables, chacun aura son propre espace et tout le monde sera en sécurité.

Avec les informations de Candice Lipski