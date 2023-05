Impressionnante saisie dans une résidence de Trois-Rivières

Les policiers de Trois-Rivières ont découvert tout un éventail d'armes chez un individu du secteur de Cap-de-la-Madeleine mardi matin. Sept armes à feu, des arbalètes, une matraque et des munitions ont notamment été saisies.

Jason Gagné, 40 ans, a été appréhendé à son domicile du boulevard Thibeau. Les agents de la paix s’y rendaient initialement pour l’arrêter dans une affaire de vols. Cet employé d’une compagnie de livraison de colis dérobait de la marchandise au lieu de la livrer.

Sur place, la surprise a été totale pour les policiers de Trois-Rivières, qui y ont trouvé des armes et de la drogue.

Jason Gagné devrait faire face à des accusations de possession de métamphétamine pour en faire le trafic, de vols d'une valeur de plus de 5000 $, de possession d’armes sans autorisation et d'entreposage non sécuritaire.

Résultat de la saisie : Un pistolet 44 Magnum

Un pistolet Glock 22

Deux carabines de calibre 22

Deux fusils de calibre 12

Une carabine de calibre 556

Cinq pistolets à plombs

Deux pistolets à air comprimé

Deux arbalètes

Un bâton-matraque PR 24

Un lot de munitions

5000 comprimés de métamphétamine

Selon le porte-parole de la police de Trois-Rivières, Luc Mongrain, une perquisition de ce genre n’est pas chose commune. Il s’agirait de la deuxième saisie de cette ampleur en 2023.

L'individu n’a pas d’antécédents criminels.