Le Marché public de la Vallée-de-l’Or s’étend vers Senneterre

La population de ce secteur pourra aller à la rencontre de 10 à 12 exposants les samedis 22 juillet, 26 août et 23 septembre.

On a fait un projet pilote l’an dernier avec une seule date et la population a très bien répondu , souligne Marie-Pier Bordeleau Genest, agente de développement à la Corporation de développement économique de Senneterre.

« De pouvoir aller à la rencontre des producteurs maraîchers, c’est toujours gagnant. Beaucoup de gens qui viennent au marché n’ont pas nécessairement de moyen pour se déplacer à Val-d’Or. C’est important de pouvoir leur offrir ça directement sur le territoire. » — Une citation de Marie-Pier Bordeleau Genest, de la Corporation de développement économique de Senneterre

Les dirigeants du Marché public se réjouissent de pouvoir maintenant offrir aux producteurs trois options pour présenter leurs produits. Malartic revient avec sept rendez-vous les vendredis à compter du 22 juin, tandis que le marché sera présent tous les dimanches matins à Val-d’Or du 11 juin au 8 octobre.

Nous avons travaillé à repartir le Marché public à Malartic et ça s’est très bien passé , précise Yan Lapointe, président du MPVO.

Dans notre entente avec la MRC, nous avions l’optique de toucher les trois pôles. Quand Senneterre nous a approchés, on a dit go. Autant les marchands que la population, les gens aiment se rencontrer. Quand t’es devant la table, que t’achètes tes tomates, tes concombres et que t’as devant toi la personne qui se met les mains dans la terre pour faire pousser ces produits-là ici, sur le territoire, on dirait que ça goûte meilleur! raconte M. Lapointe.

À lire aussi : Malartic renouera avec son marché public

Jusqu'à 35 exposants à Val-d'Or

Jusqu’à 35 exposants sont attendus pour chacun des marchés publics à la place Agnico Eagle de Val-d’Or. Les organisateurs espèrent pouvoir dynamiser l’expérience en ajoutant une série d’activités et d’animations, notamment en partenariat avec le Festival Trad, Salsa Abitibi-Témiscamingue ou encore Val-d’Or vous raconte son histoire.