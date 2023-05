Feux de forêt toujours hors de contrôle près de White River

Depuis les 26 et 27 mai, les incendies Wawa 2 et Wawa 3 brûlent respectivement à six kilomètres au nord-ouest et à neuf kilomètres au sud-est de la communauté de White River.

Alors que l’incendie Wawa 2 s’est peu propagé depuis hier et qu’il couvre 1,5 km2, le feu Wawa 3 s’étend maintenant sur 48 km2, affirme Shayne McCool, conseiller en matière d’incendie pour la région du Nord-Est aux Services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt.

L'autoroute 631 a subi nombre d'ouvertures et de fermetures depuis le déclenchement des feux la fin de semaine dernière, mais demeure ouverte depuis mercredi matin. Photo : Twitter / PPO nord-est

La fumée de Wawa 2 cause d’importantes inquiétudes, ajoute M. McCool. L’autoroute 631 a connu de nombreuses fermetures depuis lundi en raison de cette fumée épaisse qui réduit la visibilité, mais est rouverte depuis ce matin.

Pour le moment, il est sécuritaire de voyager et la 631 est ouverte , confirme la mairesse de Hornepayne, Cheryl Fort.

« Nos équipes de pompiers et nos aéronefs travaillent fort, de concert avec nos institutions partenaires, afin de contenir les incendies. » — Une citation de Shayne McCool, conseiller en matière d’incendie pour la région du Nord-Est aux Services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt

La PPO veille à la sécurité du public, notamment en s’assurant que la fumée n’affecte pas les conditions routières , explique-t-il.

Par ailleurs, Shayne McCool ajoute que ses équipes sont sur le terrain et travaillent en collaboration avec les aéronefs .

Précautions et informations

La forêt est en train d’être décimée par le feu , se désole Mme Fort. Elle ajoute que sa communauté, bien que située à une soixantaine de kilomètres des incendies, demeure sur le qui-vive.

White River se situe entre les deux feux actifs de Wawa 2 et de Wawa 3. Photo : Carte d'information sur les feux de forêt / ministère des Richesses naturelles et des Forêts

J’ai mis en place notre équipe d’intervention d’urgence [...] qui va se réunir aujourd’hui, afin de nous assurer que si l'étendue de l'incendie change ou s'il commence à se déplacer trop rapidement vers la communauté, nous serons prêts à y faire face , souligne Mme Fort.

« Si nous devons procéder à une évacuation, nous voulons nous assurer que cela se fasse dans le calme. » — Une citation de Cheryl Fort, mairesse de Hornepayne

Quant à M. McCool, il suggère aux voyageurs de vérifier l’état des feux de forêt avant de prendre la route.

Il donne aussi quelques conseils aux résidents qui demeurent près des incendies afin de réduire les risques pour leur résidence.

A cet effet, Shayne McCool demande D’éloigner tout matériau combustible à 10 mètres de la maison . Selon lui, le respect de cette directive peut être très utile.

« Ranger ses coussins pourrait éviter que des braises y mettent le feu et transfèrent le feu à votre terrasse puis votre maison. » — Une citation de Shayne McCool, conseiller en matière d’incendie pour la région du Nord-Est aux Services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt

Dans un communiqué, les Services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt invitent la population à suivre les règles à respecter pour faire des feux.

Règles à respecter pour brûler du bois, des broussailles et des feuilles : les feux doivent être allumés au plus tôt deux heures avant le coucher du soleil et être éteints au plus tard deux heures après le lever du soleil

ne brûler qu’une seule pile à la fois

s’assurer que la pile a un diamètre inférieur à deux mètres et une hauteur inférieure à deux mètres

tenir le feu au moins à deux mètres d’une matière inflammable

avoir à disposition des outils ou suffisamment d’eau pour contenir le feu sur le lieu du feu de camp

avoir une personne responsable qui s’occupe du feu jusqu’à ce qu’il soit éteint Source : Ministères des Richesses naturelles et des Forêts

Plusieurs villes du Nord-Est ont d’ailleurs émis une interdiction de faire des feux sur leur territoire, notamment le Grand Sudbury, Elliot Lake, Blind River, Chapleau, Muskoka et Timmins.

Selon la carte d'information sur les feux de forêt, les incendies à Chapleau, Timmins et Sudbury sont actifs, mais demeurent sous contrôle, alors que de nouveaux incendies sont à signaler depuis hier à Kirkland Lake et à Parry Sound.

À surveiller dans le Nord-Ouest

Sioux Lookout 7, au nord de la communauté de Cat Lake, n’est pas maîtrisé pour le moment et s’étend aujourd’hui à 65 km2, prévient M. McCool.

Toutefois, Shayne McCool assure que Les équipes sont sur le terrain afin de lutter contre ces feux et de tenir la communauté informée de l'évolution de la situation.

Nous surveillons la météo, car les conditions météorologiques dictent le comportement du feu , conclut-il.

Avec les informations de Frédéric Projean et de Mary-Jean Cormier de CBC