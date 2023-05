Tolérance Zéro forcé de suspendre son service au Lac-Saint-Jean

Dans le contexte où le nombre de conducteurs en état d’ébriété qui utilisent le service de raccompagnement est en baisse de 45 % au Québec, l’organisme a dû suspendre son service au Lac-Saint-Jean.

Adjointe administrative chez Tolérance Zéro, Audrey Poliquin n’est pas surprise de voir les plus récentes statistiques.

Depuis la pandémie, on a remarqué le nombre de raccompagnements qui diminue, le nombre de chauffeurs et d’abonnés également, qui ont diminué depuis 2019 , a-t-elle confirmé, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Selon elle, la pandémie a fait en sorte que les gens ont perdu l’habitude de sortir dans les restaurants et les bars et ont davantage tendance à se réunir à la maison.

Tolérance Zéro est un service disponible toute l’année. Avec leur carte d’adhésion annuelle, les membres peuvent faire bénéficier de leur abonnement deux autres personnes par jour.

Le nombre de conducteurs en chute libre

En 2019, plus de 200 conducteurs œuvraient pour Tolérance Zéro. Ils ne sont maintenant plus qu’une trentaine. Ainsi, les abonnés doivent faire face à des délais d’attente.

On fait beaucoup de publicité et des campagnes de recrutement. On offre la carte d’adhésion annuelle gratuitement pour donner envie aux gens de venir faire du bénévolat avec nous afin de conserver le service , poursuit-elle.

Les raccompagnateurs qui donnent un coup de main le soir ont habituellement un emploi de jour. Des étudiants donnent aussi de leur temps les fins de semaine pour assurer la pérennité du service.

Audrey Poliquin croit que plusieurs personnes, dont les jeunes, ne savent pas que TZ permet de rentrer à la maison avec son véhicule.

La baisse d’utilisateurs dans la région s’observe aussi ailleurs dans la province, alors que les services de Tolérance Zéro ont été suspendus dans certains secteurs de l’Estrie en raison d’un manque de bénévoles.