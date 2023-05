Un pont aérien pour venir en aide à la Minganie

Un pont aérien a été mis en place à 10 h mercredi matin pour permettre la liaison entre Sept-Îles et la Minganie. Le pont Touzel, qui chevauche la rivière Sheldrake, en Minganie, ne sera pas accessible à la circulation pour une deuxième journée consécutive.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTQ) indique que deux appareils seront en service afin d’assurer le transport de passagers et de marchandises en Minganie.

Un avion de neuf passagers est disponible, il est réservé pour deux vols aller-retour de Sept-Îles jusqu'à Havre-Saint-Pierre et un troisième vol est disponible au besoin. Un appareil 737 est aussi nolisé pour deux vols aller-retour afin de transporter des marchandises et des denrées , confirme la conseillère en communication du MTQ , Sarah Gaudreault.

Le pont Touzel qui passe sur la rivière Sheldrake est fermé à la circulation jusqu'à nouvel ordre. Photo : Radio-Canada

Le MTQ précise que les consignes pour réserver un vol seront connues plus tard dans la journée.

Toutefois, c’est sûr qu’il y aura une priorisation des besoins, particulièrement pour ceux en matière de santé. On ne va pas là-bas pour un rendez-vous chez le coiffeur , précise-t-elle.

La ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, ajoute aussi que certaines municipalités offriront de l'hébergement d’urgence.

À Sept-Îles, les citoyens sont invités à se rendre au Centre socio-récréatif. Du côté de Havre-Saint-Pierre, la population peut se rendre à la caserne de pompiers de la municipalité.

Le pont Touzel : dangereux pour les automobilistes ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Bonjour la Côte Le pont Touzel : dangereux pour les automobilistes. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Les analyses se poursuivent

Le MTQ indique qu’aucun signe avant-coureur n’aurait pu permettre de déceler la fissure sur la structure du pont Touzel, qui chevauche la rivière Sheldrake, en Minganie.

Sarah Gaudreault soutient que lors de la dernière inspection générale du pont, réalisée en novembre 2021, aucune anomalie n’avait été décelée, ni dans l'inspection annuelle de 2022.

La conseillère en communication du MTQ, Sarah Gaudreault (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Est-ce que ça s’est fait sur une période d’un an? Est-ce que ça s’est fait en une nuit? Ce sont toutes des choses qu’on doit éclaircir. On a certaines hypothèses, mais on doit les confirmer avant de les annoncer , explique Sarah Gaudreault.

Elle ajoute que le processus s'annonce compliqué puisque les équipes qui s’affairent aux différentes analyses ne peuvent travailler directement sur le pont, tout comme les automobilistes qui ne peuvent toujours pas y circuler non plus.

On doit faire des inspections de manière un peu différentes, comme en travaillant en dessous du pont. Bref, c’est une opération très délicate , souligne-t-elle.

Présentement, l'objectif principal du MTQ est de remettre le pont sur les rails afin de permettre aux citoyens de la Minganie de circuler librement.

Il n’est pas envisageable de construire une nouvelle route, il n’y a pas de chemin possible pour faire un détour. Par contre, lorsqu’on parle de rétablir la route, ça peut se faire par des ponts aériens ou encore par l'ouverture d’une des voies du pont, si c'est possible , précise Sarah Gaudreault.

Les opérations se poursuivent afin d’expliquer la découverte de la fissure.

Plus de détails à venir...