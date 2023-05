La clinique rénovée d’oncologie à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet a été inaugurée mardi. Des travaux d’une valeur de plus de 1,9 million $ ont été nécessaires pour améliorer l’environnement physique afin de répondre aux normes en vigueur et de procurer des soins plus sécuritaires et plus efficaces aux patients.

Le nouvel espace a été aménagé avec des systèmes d’oxygène et de nouvelles technologies pour les traitements. Les sept chaises de traitement ont été regroupées et sont mieux utilisées pour l’ensemble des traitements. De plus, la clinique d’oncologie a deux nouvelles salles d’examen, une salle d’attente et deux bureaux pour les médecins et gestionnaires de l’unité.

Les services sont plus accessibles, plus sécuritaires et plus faciles à gérer, selon le Réseau de santé Vitalité.

Les travaux de rénovation et de mise à niveau du service d’oncologie ont été financés par la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus (909 715 $) et le Réseau de santé Vitalité (1 052 285 $).

Ce projet s’est terminé en février 2021 et les premiers patients ont pu commencer à recevoir leurs traitements dans les nouvelles installations en mars 2021 malgré qu’on était en pleine période pandémique de la COVID-19, a déclaré Christina Mallet, présidente de la Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus.

Le service d’oncologie de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet offre des services à la population de la Péninsule acadienne depuis 2006.

En moyenne, 2300 visites sont comptabilisées chaque année au service. Il s’agit de visites pour des traitements de soutien et des traitements de chimiothérapie et de visites médicales. Plus de 1000 traitements y sont réalisés chaque année, ce qui représente près de la moitié des traitements d’oncologie offerts dans la région d’Acadie-Bathurst.