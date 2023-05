Bay du Nord : Equinor reporte le projet pétrolier

Le directeur de l'entreprise responsable du Canada, Tore Loseth, soutient qu’Equinor réexamine son projet, mais ne jette pas l’éponge.

La pétrolière indique qu’au cours des derniers mois, en raison notamment de la volatilité des conditions du marché , Bay du Nord a connu des augmentations de coûts considérables dans de nombreux aspects du développement .

Le projet avait été évalué à 16 milliards de dollars, selon les dernières estimations.

Equinor avait indiqué qu’elle souhaitait prendre une décision sur l’avenir du projet vers l’automne 2024.

Onde de choc dans l'industrie

L’annonce crée une onde de choc dans l’industrie pétrolière de Terre-Neuve-et-Labrador, qui est réunie à Saint-Jean à l'occasion du congrès annuel d’Energy NL.

Visiblement, c’est une nouvelle extrêmement décevante pour tout le monde dans la salle, pour toute l’industrie et pour la province , a affirmé Charlene Johnson, la présidente-directrice générale d’Energy NL, en annonçant la nouvelle à une foule composée de 600 cadres et travailleurs du pétrole.

Charlene Johnson, présidente-directrice générale d’Energy NL (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ted Dillon

Elle rappelle qu’Equinor planifie le projet depuis des années. Selon elle, ce projet, qui deviendrait la cinquième plateforme pétrolière en exploitation au large de Terre-Neuve, est encore réalisable.

Le mois dernier, Equinor a annoncé les premiers contrats pour la conception du navire de production, qui prévoyait extraire un milliard de barils de pétrole brut.

Tore Loseth prononcera un discours demain au congrès.

Le projet Bay du Nord, de la multinationale norvégienne Equinor, prévoit exploiter un gisement de pétrole en eau profonde. Photo : afp via getty images / TOM LITTLE

Connor Curtis, porte-parole du Sierra Club Canada, un groupe environnemental qui conteste l'approbation environnementale du projet par Ottawa en avril 2022, croit que la décision d’Equinor doit envoyer un message clair au gouvernement provincial, et au fédéral, qu’il faut décarboner l’économie terre-neuvienne .