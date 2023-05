Des organismes se réunissent autour d’un plan préliminaire pour le carré civique

En mars dernier, plusieurs organismes de la communauté franco-manitobaine avaient exprimé leurs inquiétudes pour l’avenir du carré civique de Saint-Boniface après l'annonce de Manitoba Possible qui s'est retiré des négociations de vente du site.

Mercredi dernier, les Ami.e.s du carré civique ont rassemblé plusieurs organismes, dont la Société franco-manitobaine, Héritage Saint-Boniface, Manitoba Possible et la coopérative La Crèmerie, pour discuter d’un plan préliminaire pour le site.

Plusieurs autres des parties intéressées, dont les locataires du carré civique comme le Festival du Voyageur, le World Trade Center, la Maison des artistes visuels francophones, ont aussi été invités à prendre part aux discussions, selon le président des Ami.e.s du carré civique, Robert Loiselle.

Ce dernier a expliqué au micro de l’émission Le 6 à 9 que le plan actuel prévoit d'entamer des négociations avec la Ville de Winnipeg afin de pouvoir gérer le carré civique à long terme.

En 2007, le carré civique de Saint-Boniface a été inscrit à la liste des propriétés excédentaires de la Ville de Winnipeg et le conseil municipal souhaitait s’en délester, explique Robert Loiselle.

Selon lui, cet ajout à la liste a mené à des négociations avec Manitoba Possible qui ont finalement échoué.

« Le [nouveau] document dit essentiellement à la Ville de Winnipeg que nous, comme communauté, on aimerait être des gestionnaires du carré civique à long terme et qu’on aimerait que la Ville reste propriétaire du terrain à long terme. » — Une citation de Robert Loiselle, président des Ami.e.s du carré civique

Le groupe a décidé que la première étape était d'encourager la Ville à retirer le carré civique de la liste excédentaire , précise-t-il.

Selon Robert Loiselle, le carré civique est un important témoin de l’ évolution , de la diversité et de la pluralité multiculturelle de Winnipeg.

On croit que la Ville de Winnipeg a une responsabilité de nous aider à gérer le terrain à long terme , fait-il valoir.

Un moment propice pour une entente

Robert Loiselle estime que Llélection à la mairie de Scott Gillingham et la réélection de Mathieu Allard au poste de conseiller municipal pour Saint-Boniface, en octobre dernier, créent des conditions propices pour la négociation d’une entente de gestion à long terme.

« Maintenant, on a du nouveau vent dans nos voiles. On recommence avec un nouveau processus, mais on croit que maintenant on a une main gagnante. » — Une citation de Robert Loiselle, président des Ami.e.s du carré civique, Robert Loiselle

Selon lui, les prochaines étapes concernent l’élaboration d’un plan d’affaires robuste [...], un budget et [...] l’appui des trois paliers de gouvernement .

La caserne de pompier, c’est une autre chose qui inquiète un peu non seulement la Ville, mais tous ceux qui sont des parties intéressées [...]. Son état est piteux , ajoute Robert Loiselle.

L'ancienne caserne de pompiers de Saint-Boniface n'est plus en opération depuis 1967. Photo : Radio-Canada / Gilbert Rowan

D’après lui, la coopérative La Crèmerie, qui a reçu un mandat de ses membres pour acheter une partie du site en avril dernier, aurait une solution potentielle pour rénover et pour donner une nouvelle vie à l’ancienne caserne, un bâtiment datant de 1907.

Selon M. Loiselle, la coopérative pourrait y créer du logement non seulement abordable, mais aussi du logement accessible .

Lorsque le document sera retravaillé en fonction des commentaires des organismes impliqués, un plan pourra être éventuellement présenté à la communauté, précise Robert Loiselle.

Une fois qu’on aura quelque chose de plus solide à présenter à la communauté, évidemment on va réinviter les gens à venir au carré civique et il y aura une présentation communautaire, affirme-t-il.

Aucun rendez-vous avec la Ville de Winnipeg n’a été fixé pour le moment.

Avec les informations de Patricia Bitu-Tshikudi