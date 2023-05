Une clinique pour aider les patients atteints de la COVID longue en Outaouais

La clinique devrait permettre d’offrir des soins et services de réadaptation interdisciplinaires spécialisés pour les personnes atteintes de la COVID longue.

L’équipe est formée d’une infirmière clinicienne, d’une physiothérapeute, d’un ergothérapeute, d’une kinésiologue et d’une travailleuse sociale.

Tous les usagers auront accès à un parcours de réadaptation sous forme d’ateliers d’enseignement virtuels (télésanté) en groupe afin de favoriser le soutien social. Des services individuels seront également offerts , explique le CISSS de l’Outaouais par voie de communiqué.

Qu’est-ce que la COVID longue (ou les affections post-covid-19)? Les symptômes liés à une infection à la COVID-19 varient beaucoup d’une personne à une autre et la majorité des gens vont se rétablir sans problème. Par contre, pour certaines personnes les symptômes persistent ou des nouveaux apparaissent et durent plus que 12 semaines après l’infection initiale. On parle alors de COVID longue ou d’affections post-Covid-19. C’est toutefois encore une condition mal connue et mal comprise, indique le CISSS de l’Outaouais sur son site internet.

Pour recourir aux services de la clinique, les patients doivent être référés par un médecin ou infirmier praticien spécialisé, être âgés de 18 ans et plus, avoir eu une infection initiale à la COVID-19 confirmée ou plausible et présenter des manifestations cliniques au-delà de 12 semaines après l’infection initiale, qui ne peuvent être expliquées par une autre condition et qui n’existaient pas avant l’infection.