15 escales de bateaux de croisière prévues à Thunder Bay en 2023

Le directeur du tourisme de la ville de Thunder Bay, Paul Pepe, a déclaré qu'un total de 15 escales de bateaux de croisière par quatre navires différents ont été réservées pour cette saison.

L'Octantis et le Polaris sont tous les deux ici au port tout au long de l'année, puis nous avons Hapag-Lloyd's Hanseatic Inspiration qui arrive pour la première des deux visites, le 5 juin. Puis, nous avons American Queen Voyages qui revient avec l'Océan Navigator le 10 juin , a-t-il déclaré.

« L’année prochaine, les choses s’annoncent encore mieux. Jusqu'à présent, 24 escales par cinq navires ont été réservées pour la saison de croisières 2024. » — Une citation de Paul Pepe, directeur du tourisme de la ville de Thunder Bay.

Nous constatons certainement une augmentation énorme de l'activité dans l'industrie mondiale des croisières de découverte. Ils découvrent les Grands Lacs et, plus précisément, ils découvrent le lac Supérieur et Thunder Bay , a indiqué M. Pepe.

Un marché en hausse

Le directeur du tourisme de la ville de Thunder Bay se réjouit que le marché soit en hausse. À en juger par ce qu’il entend en termes de taux d'occupation à bord de ces navires, M. Pepe affirme que les places se vendent bien et que les gens souhaitent en apprendre davantage sur les Grands Lacs.

« L'avenir s'annonce optimiste pour ce nouveau genre de tourisme. » — Une citation de Paul Pepe, directeur du tourisme de la ville de Thunder Bay.

Il ajoute que lorsque le prochain navire arrivera le 5 juin, les passagers auront une autre attraction à visiter : le Musée des transports de Thunder Bay prévoit que son nouveau marché au bord de l'eau sera amorcé d'ici là.

Paul Pepe, directeur du tourisme de la ville de Thunder Bay. Photo : CBC News / Amy Hadley

Le marché, qui a été annoncé plus tôt ce mois-ci, sera situé dans une zone clôturée à l'ouest du quai des navires de croisière, près du navire du musée Alexander Henry.

Le marché sera présenté lorsque les navires de croisière seront amarrés, ce qui donnera aux entreprises et aux artisans locaux la possibilité de vendre leurs marchandises directement aux passagers.

Nous avons apporté un chargement de terre et nivelé la zone , a fait savoir le président du musée Wally Peterson. Tout ce que j'attends maintenant, c'est le gravier... pour mettre le sentier, et nous l'attendons dans les prochains jours.

M. Peterson a indiqué qu’environ 15 exposants ont manifesté leur intérêt à participer.

Nous sommes impatients de voir les prochains navires , a conclu M. Peterson.

Avec les informations de Kris Ketonen de CBC