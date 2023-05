Dans les dernières semaines, six chefs ou directeurs de département ont quitté leurs fonctions. Les Dres Annick Michaud et Marie-Laure Collinge ont respectivement démissionné, la semaine dernière, de leur poste de chef de département de psychiatrie et de directrice adjointe des services professionnels (DSP). Deux semaines avant, le Dr Benoit Heppell, chef du département de médecine générale du CIUSSS de l’Estrie - CHUS, et la cheffe du département de médecine d'urgence, la Dre Marie-Maud Couture avaient fait de même. La directrice des services professionnels et la directrice du soutien à domicile, des services en gériatrie, en déficience et du trouble spectre de l'autisme ont aussi fait savoir qu'elles démissionnaient.

Ces gestionnaires sont partis en dénonçant la lourdeur administrative, l'inertie, l'absence de gestion de proximité. Les mots qu'ils ont utilisés, je les ai entendus très, très souvent de la part des employés qui quittent pour les mêmes raisons depuis des années. En 2022, en Estrie, il y a un employé sur cinq qui a quitté son emploi. C'est impossible de croire l'administration qui dit que tout est sous contrôle avec autant de départs , a dit, d'entrée de jeu, la députée de Québec solidaire.

« Le ministre [de la Santé] a réitéré sa confiance envers la direction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Est-ce que le ministre a rencontré les gestionnaires qui ont démissionné avant de réitérer sa confiance? » — Une citation de Christine Labrie, députée de Sherbrooke

Je trouve ça intéressant que des gens qui critiquent le projet de loi 15 en disant que c'est centralisateur voudraient que le ministre se mêle de la gestion d'un CISSS ou d'un CIUSSS , lui a-t-il répondu.

M. Dubé a indiqué avoir « parlé plusieurs fois au PDG pour lui demander d'expliquer la situation ». Il lui a aussi demandé comment Dr Stéphane Tremblay « jugeait les raisons des gens qui ont quitté ». On est dans un changement de culture très important au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, a-t-il rappelé.

Christine Labrie est revenue avec une question complémentaire en soulignant que deux médecins-chefs lui avaient indiqué qu'ils avaient fait des recommandations qui répondaient aux besoins sur le terrain. Dans les deux cas, la direction a refusé d'écouter les médecins-chefs qui voulaient appliquer les recommandations du ministère. [...] Est-ce que le ministre trouve ça normal que ni son ministère ni les gens sur le terrain ne sont en mesure de se faire écouter par la direction du CIUSSS?

Christian Dubé a rétorqué que si on voulait faire de la micro gestion entre le ministère et le réseau, c'est exactement le contraire que le PL 15 veut faire. On veut décentraliser le réseau. On veut un changement de culture. On veut de la gestion de proximité. Si les médecins ne sont pas d'accord avec ces changements, c'est normal qu'ils veuillent quitter.

Christine Labrie a, par la suite, demandé que le ministre écoute ce que les gens qui ont démissionné, qui en ont très long à dire sur la cogestion dont le ministre nous parle, mais qui n'ont pas l'impression d'en faire et qui s'inquiètent parce que les impacts des décisions, ce sont les patients qui les vivent. J'ai une proposition à faire au ministre, si je réunis les gestionnaires qui ont démissionné, est-ce qu'il est prêt à venir les écouter?