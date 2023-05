En attendant l’avion, des Minganois traversent la Sheldrake en chaloupe

C’est avec un coffre arrière plein à craquer de nouvelles fleurs pour leur jardin que Sylvie Michaud et Alain Foixet sillonnent la route 138, mardi, peu de temps après midi. Ils ne savent pas encore qu'ils feront partie de ceux qui seront pris de court par la fermeture du pont Touzel, le seul lien entre le reste de la province et la Minganie, et leur chez-soi.