Les chambres d’hôtel plus chères à Québec qu’à Montréal

Le Québec et la région de la Capitale-Nationale restent compétitifs comparativement au marché mondial. C’est ce que constatent plusieurs acteurs de l’industrie réunis à Québec pour le plus important salon touristique international au Canada, Rendez-vous Canada.

La relance pour Québec revient beaucoup plus vite qu’on pensait. Selon nos statistiques, on pensait un retour en 2025-2026 et on est déjà à 98 % comparativement à 2019 , explique Liza Frulla, directrice générale de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec. Pour revenir au niveau prépandémique, il manque le retour du tourisme d'affaires.

Liza Frulla, directrice générale de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec. Photo : Radio-Canada / Thomas Lafontaine

Je crois que ça s’en vient, mais il y a deux gros obstacles : la main-d'œuvre et la mobilité. Il faut être capable de revenir et de repartir et de le faire de façon efficace , affirme-t-elle.

Québec reste toutefois très compétitive, selon elle. On s'aperçoit effectivement que les coûts d’hôtel ont augmenté. [...] Mais on est très compétitif au niveau de la qualité et on est très compétitif au niveau du dollar. Notre dollar est très avantageux comparativement au dollar américain et à l’euro , dit-elle.

Prix des chambres d’hôtel au Canada Prix des chambres d’hôtel au Canada Destination Tarif moyen été 2022 Croissance observée (été 2019 vs été 2022) Région de Québec 246 $ + 16 % Région de Montréal 236 $ + 15 % Région de Toronto 257 $ + 22 % Ottawa 188 $ + 9 % Calgary 171 $ + 12 % Région de Vancouver 292 $ + 10 % Halifax 210 $ + 23% Ensemble du Canada 208 $ + 14 %

Il coûtait, l’an dernier, en moyenne 246 $ pour une chambre d’hôtel dans la région de Québec. Il s’agissait d'une augmentation de 16 % par rapport à 2019. Cette année, la hausse devrait être de 4 % supplémentaire.

Robert Mercure, directeur de Destination Québec cité s’attend à ce qu’un séjour à Québec coûte entre 10 et 20 % plus cher que l’an dernier. Selon lui, il s’agit d’une réalité normale en période de relance et d’inflation.

Robert Mercure est le directeur de Destination Québec cité Photo : Radio-Canada

La demande est là, donc c’est une question aussi d’offre et de demande. [...] Et on ne voit pas les prix freiner la demande au niveau de l’achalandage , explique-t-il.

Les tarifs sont donc plus élevés à Québec qu’à Montréal, Ottawa, Calgary et Halifax. La moyenne canadienne était de 208 $ l’an dernier, une hausse de 14 % comparativement à 2019. Les centres-ville de Vancouver et Toronto restent les endroits les plus dispendieux où séjourner.

Des touristes dans le Petit-Champlain Photo : Radio-Canada / Gabrielle Thibault-Delorme

Pour toutes les bourses

Les acteurs de l’industrie conviennent toutefois qu’il y en a pour tous les prix à Québec. Les gens peuvent magasiner. Il y a en pour toutes les bourses tout dépendant de la qualité, du type d’hôtels, du nombre de services, ou encore d’autres types d’hébergement qui sont disponibles , affirme Martin Soucy, PDG de l'Alliance de l’industrie touristique et du Québec.