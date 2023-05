Pressé de questions, le président du conseil Frank Alexander, a justifié la décision par le fait que certaines des valeurs exprimées dans le contexte du drapeau et de cette communauté ne correspondent pas à notre foi .

Mais qu’en est-il des conseils scolaires catholiques franco-ontariens?

Six des huit conseils scolaires catholiques contactés par Radio-Canada pour partager leurs intentions à l'occasion du mois de la Fierté ont laissé savoir que toutes leurs écoles ou certaines d'entre elles hisseront un drapeau associé aux communautés LGBTQ+ .

Mais le choix des drapeaux diffère selon les conseils scolaires.

Dans le Nord

Par exemple, le CSC des Aurores boréales hissera le drapeau Franco-Fierté devant ses écoles élémentaires et le drapeau inclusif de la fierté devant l’École secondaire de La Vérandrye.

Le drapeau Franco-fierté a originalement été créé pour le défilé de la Fierté d’Ottawa en 2018. (Photo d'archives) Photo : ACFO-Ottawa

Dans le Nord-Est, le CSC Nouvelon dit avoir distribué le drapeau inclusif de la Fierté et précise célébrer la diversité qui nous rend tous uniques et magnifiques .

Le CSC de district des Grandes-Rivières affirme aussi que les drapeaux seront hissés devant ses écoles secondaires et a partagé son communiqué de l’an dernier, dans lequel on pouvait lire que le drapeau sert [à] démontrer l’accueil et le respect de toute personne à la manière de Jésus .

Dans le Sud-Ouest

Le CSC Providence indique qu’il procédera au lever du drapeau de la Fierté à l’intérieur de l’ensemble de ses écoles secondaires et devant son siège social. Il ajoute qu’il partagera de nombreuses ressources auprès des écoles élémentaires et secondaires qui permettent l’intégration du sujet dans la programmation afin de sensibiliser les élèves et d’aider les enseignants à amorcer des discussions en salle de classe .

Dans l’Est

Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) entend hisser fièrement le drapeau devant son centre éducatif et plusieurs de ces écoles Le CECCE mentionne son intention de s’afficher en tant qu’allié de la communauté LGBTTIQQ2SA . Il rappelle aussi la présence de délégations lors de plusieurs défilés dans la région, dont ceux d'Ottawa et Kingston.

Le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO) précise que le 1er juin a été identifié pour la levée du drapeau dans ses écoles et dit être engagé à créer et cultiver des communautés scolaires accueillantes, respectueuses et inclusives pour tous les groupes en quête d’équité .

Le Conseil scolaire catholique Franco-Nord et le CSC Mon Avenir, dont une partie du territoire recoupe celui du Conseil scolaire de district catholique anglais de la région de York, n’ont pas répondu à nos demandes de précision.

Ce texte sera mis à jour s’ils le font.