Est-ce contre-productif de vouloir récupérer l’argent des géants du tabac?

JTI-Macdonald, Rothmans Benson & Hedges et Imperial Tobacco se sont placés sous la protection des tribunaux en mars 2019 depuis leur défaite historique devant la Cour d'appel du Québec, qui les a obligés à verser quelque 14 milliards de dollars à 100 000 victimes du tabagisme.

À lire aussi : Les provinces devraient serrer la vis aux géants du tabac, dit le milieu de la santé

D'autres victimes au pays ont également entamé des recours collectifs, mais contrairement à celles du Québec et de la Colombie-Britannique, leurs procédures n'ont pas encore reçu la certification des tribunaux.

JTI-Macdonald Corp, Rothmans, Benson & Hedges et Imperial Tobacco Canada Ltd se sont placées sous la protection de la loi fédérale sur les arrangements avec les créanciers après leur défaite devant la Cour d'appel du Québec en mars 2019. Photo : Radio-Canada

Les provinces et territoires poursuivent eux aussi les cigarettiers pour tenter de récupérer quelque 500 milliards de dollars qu'elles ont investis dans les soins aux malades du tabac au cours des 30 dernières années.

Les trois géants de tabac ont toutefois obtenu un 10e sursis des tribunaux pour poursuivre leur restructuration à l'abri de leurs créanciers jusqu'à la fin septembre 2023.

Une arme à double tranchant

La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac pense que l'entente, qui sera éventuellement paraphée entre les trois fabricants et ses créanciers, ne soit une arme à double tranchant.

Selon sa codirectrice, Flory Doucas, la Loi sur les arrangements avec les créanciers permet aux fabricants de poursuivre leurs activités à un autre niveau et de continuer à vivre de leurs profits dans un contexte financier et non dans un contexte sanitaire.

L'industrie tire toujours son épingle du jeu dans le contexte actuel de la restructuration financière , dit-elle en rappelant que le lobbying des fabricants est très puissant.

La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac pense que la santé publique n'est jamais prise en compte dans des négociations sur la restructuration de l'industrie du tabac. Photo : shutterstock / sruilk / sruilk

Mme Doucas croit que les organismes de santé (qui ne participent pas aux négociations, NDLR) doivent saisir l'occasion pour forcer l'industrie à se restructurer pour qu'elle s'engage à réduire le tabagisme au pays.

Nos efforts [en ce sens] se sont toujours butés au fait que l'industrie du tabac s'adapte, qu'elle est toujours en avance par rapport aux mesures qui sont implantées et qu'elle cherche à contester devant les tribunaux , dit-elle.

Trois organisations nationales en matière de santé ont réclamé lundi des mesures dissuasives contre le tabac dans le plan de restructuration final de l'industrie avec ses créanciers.

Elles veulent entre autres qu'une somme totalisant 10 % des indemnisations que l'industrie accordera à ses créanciers soit dégagée pour la création d'une fondation indépendante, qui se consacrerait à la réduction du tabagisme au Canada, comme dans l'entente de 1998 aux États-Unis.

Flory Doucas est la codirectrice de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac Photo : Radio-Canada

Mme Doucas regrette que des mesures comme la création d'une fondation ne pousse les provinces à chercher des solutions financières plutôt que des solutions structurelles pour mieux encadrer l'industrie.

Une entente qui mettrait de l'avant la création d'un fonds [sur les méfaits du tabac] signifierait que le problème va perdurer et que l'on va continuer de permettre à l'industrie de causer des dommages , dit-elle.

Selon elle, il est faux de croire qu'un dédommagement monétaire rendra justice aux victimes et aux créanciers pour les actions passées de l'industrie sur le dos des consommateurs de l'avenir.

Priorité aux victimes du Québec

La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac croit que la priorité doit être accordée à l'indemnisation des victimes québécoises, mais pas des provinces.

La Coalition s'est néanmoins déjà faite à l'idée que les fabricants n'arriveront pas à dégager toutes les sommes d'argent que la Cour d'appel du Québec leur a ordonné de remettre aux victimes du Québec.

« L’argent pour dédommager les victimes du passé est une chose, le financement des traitements aux futures victimes en est une autre. » — Une citation de Flory Doucas, codirectrice de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac

Les fabricants ont des poches profondes, mais ils ne sont pas assis sur des montagnes d'argent, déclare Mme Doucas.

L'argent qu'ils iront chercher, c'est sur les revenus des ventes de ses produits grâce aux générations futures , dit-elle.

L'avocat Michael DeRosenroll est le vice-président du groupe anti-tabac ASH. Photo : Humanlaw.ca

Ash Canada et à l'organisme Médecins pour un Canada sans fumée, sont du même avis.

« Il est venu le temps pour les gouvernements de se concentrer plutôt sur la prévention des dommages futurs et de la dépendance, en procédant à l'élimination progressive de l'industrie commerciale du tabac. » — Une citation de Michael DeRosenroll, vice-président d'Action on Smoking & Health

Le président des Médecins pour un Canada sans fumée, le Dr Atul Kapur, se déclare même contre toute entente qui allouerait certains montants d'argent à des programmes de santé, parce que de tels programmes existent déjà dans les provinces.

Même si une telle façade pourrait sembler positive pour certains, elle ne peut occulter l'inhérente injustice qui consiste à faire payer les futurs fumeurs tout en permettant à ce commerce mortel de subsister, dit-il dans un communiqué.

Le Conseil québécois sur le tabac et la santé, qui représente les victimes québécoises dans les négociations, espère que celles-ci aboutiront à des politiques publiques strictes contre le tabagisme. Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

La Coalition québécoise pour le contrôle du tabac souhaite donc l'élimination progressive et ordonnée de la consommation du tabac au pays et seule une meilleure réglementation pourrait atteindre, selon elle, cet objectif.

Dans le contexte où l'industrie est au pied du mur et que les provinces sont en train de négocier, on peut mettre toute sorte de mesures de santé publique sur la table, mais plus on en ajoute dans le panier, moins d'importance est accordée à chacune d'entre elles , explique Mme Doucas.

Lettre ouverte aux provinces

La Société canadienne du cancer, l'Association pulmonaire du Canada et la Fondation canadienne des maladies du cœur et l'AVC demandaient aux provinces de faire preuve de fermeté dans leurs négociations avec l'industrie.

Selon Mme Doucas, l'intention des provinces et de ces organismes est louable, mais elle est contre-productive à long terme. On ne fait que pelleter en avant le problème de la dépendance , dit-elle.

L'avocat Rob Cunningham de la Société canadienne du cancer qui est l'un des organismes de santé à avoir envoyé une lettre aux premiers ministres des provinces. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Poulin

Le Dr Kapur ajoute que le Canada peut tirer des leçons de l'expérience aux États-Unis, où une telle approche a été adoptée il y a 25 ans.

À l'instar des organismes de santé, il croit que les provinces devraient se servir de leur pouvoir de plaideur dans leurs négociations, mais pour raffermir davantage leurs potentiels de législateurs pour favoriser la santé au sein des communautés .

Mme Doucas précise que l'occasion est idéale pour forcer l'industrie à restreindre son marché à des gens qui sont présentement dépendants .

Pour les consommateurs du futur, on peut mettre sur pied des modèles d'approvisionnement, notamment au niveau médicinal, où ils pourraient avoir accès à des alternatives de nicotine , souligne-t-elle.

La nicotine pourrait par exemple continuer à être disponible, mais sous surveillance médicale, à tous ceux qui demeurent en situation de dépendance.

En Nouvelle-Zélande, le gouvernement de Jacinda Ardern a adopté en 2022 un projet de loi historique, qui interdit la vente de tabac à toute personne née après le 1er janvier 2009. Photo : Getty Images / Hagen Hopkins

Une autre solution consisterait à obliger les fabricants de tabac à solliciter auprès des provinces un permis de vente comme pour les produits de l'alcool ou encore à réduire de façon draconienne les points de vente de tabac comme l'a fait la Nouvelle-Zélande.

« Le but de l'industrie est de rester profitable pour ses actionnaires, c'est de prédire un avenir dans lequel elle peut assurer sa pérennité. » — Une citation de Flory Doucas, de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac

Il faut en outre éviter, selon Mme Doucas, que les fumeurs se convertissent au vapotage si les produits du tabac deviennent abruptement inaccessibles.

Le député progressiste-conservateur Paul Calandra est le ministre des Soins de longue durée de l'Ontario. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Augmenter à 25 ans l'âge légal pour acheter des cigarettes comme certains États américains l'ont fait à la suite du règlement de 1998 n'aurait par ailleurs qu'un impact modeste selon elle.

L'objectif est de changer la façon de rendre disponibles les produits du tabac pour qu'ils nuisent le moins possible et pour qu'ils entraînent moins de dépendance dans la société , conclut Mme Doucas.

Le combat au niveau politique

Le bureau du premier ministre n'a pas voulu nous dire si Doug Ford avait pris connaissance de la lettre ouverte des trois organismes de santé.

Il a renvoyé le dossier à son Procureur général qui n'a toutefois pas voulu répondre à nos questions, parce que les négociations entre les fabricants et les créanciers devant les tribunaux sont confidentielles.

« Je n'ai jamais fait affaire avec un gouvernement qui n'a aucun intérêt dans la promotion de la santé, la prévention des maladies ou le tabagisme qui est la cause No 1 des décès en Ontario. » — Une citation de France Gélinas, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

La députée du NPD, France Gélinas, ne se dit pas surprise, parce que le gouvernement conservateur n'en fait pas assez, selon elle, pour réduire le tabagisme, en particulier chez les jeunes.

La députée néo-démocrate France Gélinas trouve que le gouvernement Ford se traîne les pieds dans la lutte contre le tabagisme. (archive) Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Il faut relire les transcriptions de la réplique du ministre des Soins de longue durée, Paul Calandra, à Mme Gélinas, lundi en chambre, pour comprendre la position du gouvernement dans ce dossier.

Nous travaillons de façon étroite pour nous assurer que l'industrie du tabac soit imputable par rapport au tort causé à la population (…) et nous nous efforçons de faire en sorte que les Ontariens comprennent les défis et les risques associés à l'usage du tabac , a expliqué le ministre.

Mme Gélinas rappelle que 16 000 Ontariens sont morts des causes du tabagisme l'an dernier dans la province. L'Ontario compte, selon elle, entre 16 et 18 % de fumeurs, mais cette proportion grimpe à 28 % dans le nord de la province.