Suspensions et démission d’infirmières au CIUSSS MCQ

Ces infirmières sont affectées à la vaccination d’enfants et aux visites postnatales en CLSC et la direction leur a demandé d’aller travailler en pédiatrie à l'hôpital du Centre-de-la-Mauricie rapporte le Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Lors de leur journée d’orientation à l’hôpital, elles ont plutôt décidé de rentrer travailler dans leur poste habituel. Le syndicat précise qu’il s’agit d’une décision personnelle de ces membres.

Les infirmières sentent qu’elles n’ont pas les habilités pour effectuer ces nouvelles tâches et déplorent que la vaccination des bébés de 12 à 18 mois prenne du retard en leur absence, explique la présidente par intérim du syndicat, Patricia Mailhot.

Une réplique exagérée, selon le syndicat, qui a mené à une démission

La représentante syndicale affirme que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a avisé les infirmières qu'elles seraient suspendues sans solde pendant huit jours si une situation du genre se répétait pour une deuxième journée et qu'un congédiement suivrait advenant une troisième fois.

Après avoir été informée des mesures prises par sa gestionnaire, une infirmière a remis sa démission sur le champ. Honnêtement, on peut pas se passer d'une infirmière, donc chaque démission, il faut éviter ça , insiste Patricia Mailhot.

Elle juge que la réponse du CIUSSS MCQ au geste des infirmières est exagérée et qu’il ne s’agit pas d’une saine gestion .

[Le CIUSSS] se dit un employeur de choix, on se dit d'être à l'écoute et là, on [donne] des suspensions à des infirmières qui veulent simplement discuter puis dire : "écoutez, ce n'est pas la solution pour l'été" , déplore-t-elle.

La présidente par intérim du syndicat insiste pour dire qu’il existe d’autres solutions que les fusions de secteurs, ce qui force des infirmières à travailler dans des domaines qu’elles connaissent moins, et demande à la direction de les écouter.

On n'est pas heureuse au travail, on a peur de faire des erreurs, ça ne respecte pas nos droits, mais je pense que, minimalement, la solution, c'est de dire : on [la direction] va aller sur le terrain, on va écouter les solutions , conclut-elle.

D'après l'entrevue réalisée à l'émission Toujours le matin