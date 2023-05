Feu de forêt : les évacuations se poursuivent à Fort Chipewyan

Les évacuations ont repris mercredi matin.

Selon une vidéo publiée sur Facebook par le chef Allan Adam de la Première Nation des Chipewyan de l’Athabasca, plus de 400 personnes ont pu être transportées hors de la région par avion et par bateau dans la journée de mardi. Elles sont accueillies à Fort McMurray et à Fort McKay.

Un avion Hercules, deux petits avions de 19 sièges et deux avions de la compagnie WestJet aident au transport des habitants restants mercredi, a-t-il ajouté.

« Nous avons un plan, il fonctionne et nous sortirons tout le monde en sécurité. » — Une citation de Allan Adam, chef de la Première Nation des Chipewyan de l'Athabasca

Dans une autre vidéo, le président des Métis de Fort Chipewyan, Kendrick Cardinal, a indiqué que des personnes resteront dans la communauté pour protéger les infrastructures essentielles

Il a également tenu à rassurer les habitants que leurs biens seront protégés de tout acte de vandalisme.

Les représentants des communautés autochtones de la région ont survolé le feu mardi. Photo : Facebook/Kendrick Cardinal

Les deux représentants ainsi que le chef Billy-Joe Tuccaro de la Première Nation crie Mikisew ont survolé mardi le feu de forêt qui se trouve à environ 13 km au nord de Fort Chipewyan. Ils se sont également entretenus avec la Première ministre désignée Danielle Smith.

Selon le chef Adam, la progression du feu a ralenti mardi et les vents devraient rester favorables jusqu’à vendredi.

La carte du service des incendies provincial Alberta Wildfire montre un brasier d’une superficie de 3000 hectares.