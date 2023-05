Des élèves de Magog défiés à venir à pied ou à vélo à l’école

Ce mercredi, les élèves de l'École Montessori étaient invités à enfourcher leur bicyclette ou leurs espadrilles pour y venir. Pour les récompenser de leurs efforts, ils étaient accueillis dans la cour dans une ambiance festive où musique et limonade étaient à l'honneur. Tous ceux qui auront relevé le défi se sont également vus remettre un macaron indiquant leur exploit.

Les principaux intéressés ne se sont pas fait prier pour relever le défi. Ça me fait faire du sport, ça garde mon corps en santé et ça l'aide la planète , a analysé l'une des participants. C'est un bel événement parce que ça fait moins de pollution dans la planète. C'est donc mieux pour la planète de venir en transport actif , a renchéri sa copine. C'est aussi bon pour la concentration à l'école! , a ajouté la responsable de l'activité au Conseil régional en environnement, Kristell Savard.

Au total, 170 élèves sur 185 ont relevé le défi.

Kristell Savard est la responsable du défi À l'école à pied ou à vélo, je suis capable! Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

En Amérique du Nord, la voiture est centrale dans notre vie. Il y a de plus en plus de voitures sur les routes et elles sont de plus en plus grosses. Il y a un effet d'entraînement. Les gens se disent qu'ils n'enverront pas leur enfant à l'école à pied ou à vélo parce qu'ils trouvent que c'est trop dangereux. Donc, ils y vont en voiture et contribuent, par le fait même, au problème , rappelle-t-elle.

En incitant les enfants à bouder la voiture familiale, on veut aussi rendre les abords des écoles plus sécuritaires. Si plus de jeunes se rendent à l'école à vélo à pied ou en vélo, il y aura, par conséquent, moins de véhicules dans le secteur, croit l'organisme.

On a aussi pensé à ceux qui habitent trop loin, ce qui rend la possibilité du transport actif plus compliquée. Deux débarcadères alternatifs ont été ciblés : au centre d'escale D-Vert pour les marcheurs et au parc de planche à roulettes près de la rue Cabana pour les cyclistes.

Pareille activité a eu lieu la semaine dernière à l'École Brassard de Magog. Quelque 200 enfants ont relevé le défi.

Les écoles intéressées à mettre leurs élèves au défi sont invités à contacter le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie.