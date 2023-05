L’aide médicale à mourir pourra être prodiguée dans un lieu au choix du patient

Cet article a été adopté, mardi, à l'initiative de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, alors que le projet de loi 11 est étudié en détail par la commission des relations avec les citoyens.

Ce projet de loi pourrait être adopté d'ici la fin de la session parlementaire, le 9 juin.

J’ai déposé un amendement pour faire en sorte que l’aide médicale à mourir soit effectuée selon les désirs de la personne dans le lieu où elle le souhaite, donc selon la volonté de la personne , a déclaré la ministre Bélanger.

En vertu de la loi qui encadre actuellement l'aide médicale à mourir, il avait été convenu que les soins de fin de vie soient administrés en milieu hospitalier, dans une maison de soins palliatifs ou encore à domicile.

Mais comme l'a décrit la ministre Bélanger en commission, mardi : comme société, est-ce qu'on veut obliger les gens à mourir dans un lieu précis? Plutôt qu’une société qui permet le libre choix et qui permet aux gens de choisir le dernier souvenir qu’ils veulent conserver?

« Avec l'aide médicale à mourir, les patients veulent choisir une date, une heure et un endroit. » — Une citation de Sonia Bélanger, ministre déléguée à la Santé et aux Aînés du Québec

Le gouvernement du Québec prévient toutefois que le lieu choisi devra être autorisé par le médecin ou par l'infirmière praticienne spécialisée (IPS) du CISSS ou du CIUSSS qui dessert le territoire du lieu en question.

Pas de publicité

Il ne sera pas possible pour un salon funéraire, par exemple, de faire de la promotion ou de la publicité qui serait directement, ou indirectement, associée à l'aide médicale à mourir.

Le projet de loi prévoit une amende pouvant aller jusqu'à 50 000 $ pour toute personne qui contreviendrait à la loi, ou allant jusqu'à 150 000 $ dans les autres cas, comme un commerce.

En cas de récidive, les amendes seront doublées.

Avec cet élargissement de la loi, le gouvernement de François Legault entend baliser une pratique qui a déjà cours : à la mi-mai, La Presse avait rapporté qu'une personne avait reçu l'aide médicale à mourir dans un salon funéraire de la région du Haut-Richelieu.

En permettant à un patient de recevoir le soin de fin de vie dans un lieu à sa convenance, le gouvernement du Québec dit vouloir assurer le respect de la dignité et de l’autonomie de la personne ainsi que le caractère important de ce soin .

Au Québec, plus de 7 % des décès découlent de l'aide médicale à mourir et plus de 5000 personnes pourraient y avoir recours cette année.

À ce chapitre, le Québec est au premier rang dans le monde : la province répond à plus de demandes d'aide médicale à mourir que la Belgique ou les Pays-Bas.