Ginette Reno annule sa présence au Festival du film de l’Outaouais

Des ennuis de santé de nature articulaire me font beaucoup souffrir et m’empêchent malheureusement de me déplacer. Je me faisais une grande joie d’être présidente d’honneur de ce bel événement cette année. Je serai avec vous de tout cœur et souhaite à tous et à toutes un très bon festival! , a tenu à préciser Ginette Reno.

En plus d’être présidente d’honneur de l’événement, Ginette Reno devait donner une classe de maître en cinéma le 3 juin. Elle était également attendue pour participer à la présentation du film Léolo du regretté Jean-Claude Lauzon.

Le Festival du film de l’Outaouais sera dédié à la mémoire de Michel Côté et se déroulera du 1er au 9 juin au Cinéma 9 de Gatineau et dans plusieurs autres salles de la région. Plus de 80 projections de films provenant d’une trentaine de pays sont au programme.