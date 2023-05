Les pompiers de la SOPFEU sont toujours à l’œuvre au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Une demi-douzaine de pompiers forestiers sont déployés à Saint-André-du-Lac-Saint-Jean pour maîtriser le feu qui s’est déclaré mardi près du lac des Deux-Frères. Il affecte actuellement 2,5 hectares de forêt.

Une vingtaine de sapeurs sont présents par ailleurs à Ferland-et-Boilleau pour l’extinction finale du feu qui a touché 31,4 hectares de forêt.

La SOPFEU recommande aux entreprises forestières de cesser les activités dans la journée entre 8 h et 20 h.

Le jour fait en sorte qu’il y a un ensoleillement, un assèchement. Les machineries forestières, avec cette température, pourraient également enflammer la forêt , explique Josée Poitras, porte-parole de la SOPFEU.

La SOPFEU recommande aussi la plus grande prudence aux adeptes de VTT qui circulent en forêt.

Quand on circule dans la forêt avec un VTT et qu’on circule dans des sentiers qui sont non aménagés, de l’herbe, des brindilles et des feuilles peuvent s’accumuler aux parties chaudes du VTT , comme le tuyau d’échappement ou toute la mécanique et le moteur et ça peut mettre le feu , poursuit Josée Poitras.

L’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité touche maintenant l’ensemble de la province.

Des amendes de 500 $ à 5000 $ peuvent être remises aux contrevenants.