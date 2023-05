Les feux de forêt dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse rendent la vie difficile aux pompiers et font craindre le pire aux résidents.

Le feu près de Barrington, dans le comté de Shelburne, est le plus grand jamais répertorié en Nouvelle-Écosse. Il a maintenant surpassé 20 000 hectares, selon le ministre des Ressources naturelles Tory Rushton.

Le feu près de Barrington, dans le comté de Shelburne, est le plus grand jamais répertorié en Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté de Troy K. Stoddard

Nous n’avons jamais rien vu de tel, c’est de l’inconnu pour tout monde , constate Eddie Nickerson, le préfet de la municipalité de Barrington. Il faut s’armer de patience et espérer de l’aide de dame nature.

De 30 à 40 résidences auraient été détruites et plus de 2000 personnes sont déplacées.

D'autres résidents de la région s’inquiètent de voir leur tour venir, surtout avec un tronçon de l'autoroute 103 toujours complètement fermé à la circulation.

La zone rose indique où brûle le feu et la zone pointillée rouge représente la zone d'évacuation. Photo : ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse

Le directeur général du district municipal d'Argyle affirme que les autorités demeurent certaines qu’il reste 2 à 3 routes sécuritaires dans le cas où il faudrait que tout Barrington soit évacué et il affirme que pour l’instant aucune évacuation n’est prévue en lien avec le feu de Pubnico qui est encore loin des régions habitées.

« Il y a beaucoup de monde qui avions peur et le feu est gros » — Une citation de Alain Muise, directeur général du district municipal d'Argyle

Le feu de Pubnico bien plus petit que son voisin s'étend tout de même sur plus de 100 hectares.

Le monde n’est point demandé de laisser leur maison , précise Alain Muise en référence au feu de Pubnico. Mais certainement il a du monde apeuré assez pour laisser leurs maisons parce que c’est apeurant.

Eddie Nickerson constate lui aussi que les gens ont peur. Ils ont peur de l’inconnue , croit le préfet. Certains voudraient qu’on reçoive plus de ressources pour combattre le brasier.

Un avion-citerne survole le feu près du lac Barrington dans le sud de la Nouvelle-Écosse. Photo : David Rockwood/ministère des Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse

Par contre, il est aussi témoin de beaucoup d’entraide.

Je pense que les gens de la communauté ont répondu aux différentes demandes d’aides , dit Eddie Nickerson. Ils ont tous donné ce qu’on a pu leur demander.

Beaucoup ont donné de leur temps, de la nourriture et même fourni des endroits où dormir pour certains des travailleurs du ministère des Ressources naturelles.

Des centres de réconfort ont été établis à Shelburne et à Barrington et Alain Muise confirme qu’un centre d’urgence est maintenant ouvert à Yarmouth.

C’est gros et c’est bien stocké avec du manger et des bénévoles et tout ce qu’il faut , indique le directeur général du district municipal d'Argyle, dans comté de Yarmouth.

Le but de ce nouveau centre était d’abord d'appuyer les services d’urgences de Barrington et maintenant c’est aussi pour être près au cas où le feu de Pubnico s'approcherait des résidences.

La fumée des feux de Pubnico et Barrington est bien visible du quai de Dennis Point. Photo : Gracieuseté de Charlene d'Entremont

Alain Muise est très conscient que les colonnes de fumée inquiètent beaucoup de gens dans plusieurs communautés.

Nous n'avons jamais vécu des feux de cette envergure là , confie Alan Muise. Le feu de Barrington est enragé.

Le plus gros feu répertorié jusqu'à maintenant était celui du comté de Guysborough en 1976, qui mesurait 13 000 hectares.

Avec les informations des journalistes Nicola seguin, Rebecca Martel et Nadria Gaudreau