L’unité de soins intensifs de l’hôpital de Dolbeau fragilisée par un manque de personnel

Cette situation cause de l’inquiétude au sein des équipes d’infirmières, qui craignent de ne pas pouvoir accueillir des patients nécessitant des soins critiques.

C’est le cas de Stéphanie Paré. L’infirmière à l’unité de soins intensifs rapporte un certaine fragilité et un équilibre compromis en raison de l’épuisement généralisé provoqué par les heures supplémentaires obligatoires.

C’est sûr que ça a des répercussions majeures [...]. Ça prend tout le temps une infirmière responsable qui reste sur le plancher quand même. On est vraiment en manque d’effectifs pour faire les transferts. Ça met vraiment la population à risque , a-t-elle confié à l’émission C’est jamais pareil.

Lorsque l’unité de soins intensifs est fermée, les patients doivent être transférés vers les hôpitaux d’Alma ou de Roberval.

Le quart de nuit pose particulièrement problème. Normalement, deux infirmières sont requises par quart de travail, ce qui n’est pas toujours le cas.

On parle de fatigue accumulée. La fille [l’infirmière] fait souvent du temps plein avant la fin de semaine, ce qui veut dire 10 soirs consécutifs , affirme Stéphanie Paré.

Elle souligne que l’urgence demeure prête à accueillir les patients, mais qu’il y a des lacunes pour les prises en charge à long terme.

On est toujours vulnérables à temps plein. On peut rouler comme ça, mais un événement dramatique et c’est la fermeture , déplore-t-elle.

Le personnel de gestion doit faire des pirouettes.

Présentement, on dit qu’il y a trois nouvelles infirmières formées aux soins intensifs qui vont assurer la relève. Les gestionnaires font leur possible et des solutions sont analysées comme une réaffectation de tout le département en termes de postes et essayer de rendre le quart de nuit plus attrayant , poursuit l’infirmière.

Stéphanie Paré craint carrément pour la survie à long terme de l’unité de soins intensifs de l’hôpital de Dolbeau.

« C’est quand même assez inquiétant » — Une citation de Stéphanie Paré, infirmière

Avec l’arrivée des vacances estivales, la situation risque de se dégrader.

L’équilibre demeure fragile et tout imprévu pourrait faire basculer la situation.